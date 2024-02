Soñar, liberarse y arriesgar con la ‘Contigo…pero sin ti’, la nueva obra de D. Casidy

D. Casidy, el seudónimo que Dayami Casilla Rodríguez utiliza para publicar en el mercado editorial. De la mano de editorial Círculo Rojo llega Contigo…pero sin ti. Una obra en la que la autora deja claro que, si hay algo que no se puede ocultar, borrar ni hacer desaparecer, es la pasión. Escribe desde que era una niña, ya que ha usado la redacción como vía de escape, terapia y liberación espiritual cuando necesitaba escapar o evadirse de la realidad. Refugiada entre historias y tras meses de elaboración, llega la segunda parte de una trilogía que mantendrá enganchados a los lectores hasta la última página. Hace especial referencia a la religión y cultura afrocubana que tiene su esencia plasmada en este libro.

D. Casidy destaca del libro “el poder del amor y la capacidad de la que estamos dotados todos, para sobreponernos a diferentes conflictos pasionales. Los innumerables caminos por los que transitamos en busca de la felicidad y la realización personal. La liberación sensual y sexual sin ataduras en la adultez contemporánea, dando rienda suelta a la imaginación. Sin importar los tabúes y creencias limitantes de la sociedad. El empoderamiento de la mujer y una gran lección de humildad para todos”. Porque tal y como ella expresa, la vida es solo una y puede cambiar, hacia cualquier dirección en cualquier momento.

Un libro orientado al público adulto, que tenga un pensamiento crítico para entender los mensajes que se esconden entre estas líneas. Pretende romper con los preceptos y tabúes de una sociedad que D. Casidy considera machista y arcaica por los vestigios de ello que aún quedan en las creencias limitantes del individuo. Inspirada por vivencias personales y experiencias de su entorno, habla sobre la capacidad que cada individuo tiene para sobrevivir ante circunstancias negativas.

El lector va a encontrar una montaña rusa de emociones en la que debe viajar para experimentar los sentimientos con los que conviven los protagonistas. "Amor, desamor, pasión, lágrimas, traiciones, infidelidades, sexo, sensualidad… y enseñanzas de la vida" es lo que propone la segunda entrega de esta trilogía, Contigo…pero sin ti.

Sinopsis La pasión no se puede ocultar por más que terceras personas, y en ocasiones los mismos implicados, se empeñen en dañarla, obviarla e incluso borrarla. La montaña rusa sentimental que arrastraban la vida de Yameli y Darío en su ir y venir, desde que sus caminos se entrelazaron, había cobrado una fuerza intangible y desafiante para ambos.

Muchas traiciones, infidelidades, desplantes, dolor y lágrimas, se esclafaban en una dulce amarga realidad de cruel devastación y supervivencia. El amor, la pasión, el desatino sensual y sexual de sus furtivos, arriesgados y casi ilegales encuentros, les llevan a cruzar fronteras y barreras nunca antes pensadas. En su juego de "yo puedo más que tú", que se originó desde la caída del ángel ante el temido gigante, la confianza estaba perdida el corazón roto, pero el amor prevalecía infranqueable y firme, como un titán defendiendo la entrada de su preciado templo.

Arropados por su gran fe, sus creencias ancestrales, místicas y espirituales, presentes todas en una cultura arraigada con fuerza en su interior, la afrocubana, donde los Orishas, los Egguns y las diversas deidades cobraban un protagonismo único en esta historia, que, como la vida misma, hace volar, estrellarse, reír, llorar, amar, odiar, gritar, callar, vivir y morir, todo al mismo tiempo, sin poder reaccionar ni pararlo en ningún momento. La gente se cae y se levanta por el sentimiento más puro, más preciado, por el que se respira y se existe. El amor. Ese que Yameli no podía dejar de sentir por Darío.

Nació y se crio en Cuba, 1973. Reside en España, en las islas Canarias, desde hace más de veinte años. Su pasión por la escritura surge desde su adolescencia, cuando comienza a crear diversas historias para sus sobrinos pequeños. Interesada en diferentes temas que van desde la poesía a la prosa y la descripción. Inspirada en Pablo Neruda, Cirilo Villa Verde, José Martí, Cervantes y otros muchos grandes escritores tanto de época como contemporáneos.

Esta novela surge como continuación de su primera obra, Y de repente…, que dará lugar a la trilogía del mismo nombre. Contigo… pero sin ti llega rompiendo con los tabúes de la censura y los estrictos dogmas sociales, y su objetivo principal es el crecimiento y la superación personal de la mujer, junto al amor, la pasión sin ataduras ni límites mentales arropados por la fe, la perseverancia y la religión afrocubana. "Empoderando nuestro yo interior y concediéndonos permiso para avanzar y convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos".