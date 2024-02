La relevancia del verbal branding, por Brand Intelligence

En una sociedad cada vez más saturada de información, las empresas luchan constantemente por destacar y ser escuchadas para retener la atención de sus consumidores.

En este punto, una de las estrategias que ha demostrado mayor efectividad para conectar a los clientes a través del lenguaje es el verbal branding: la gestión estratégica de sus expresiones verbales. Su objetivo es crear expresiones que resuenen y sean cohesivas, utilizando para ello las palabras, los nombres, los eslóganes, el tono de voz, el estilo lingüístico, una nomenclatura de marcas, etc.

Liderado por el consultor en verbal branding y naming, Francesc Arquimbau, Brand Intelligence desarrolla metodologías comunicacionales eficaces para marcas que desean impactar positivamente en el mundo a través de sus mensajes.

La importancia de la estrategia de verbal branding En el mundo de las comunicaciones corporativas no solo es importante lo que se dice, sino cómo se dice. El verbal branding puede entenderse como el esqueleto del lenguaje de una marca. Se trata de una manifestación verbal de la identidad de una marca, centrada en el juego de la psicología del lenguaje, que resalta la importancia que tienen las palabras para evocar significados, emociones y hasta para la toma de decisiones.

Además de centrarse en el uso del buen vocabulario, el verbal branding es un ejercicio constante de alineación entre lo que la marca es, lo que aspira ser y lo que comunica. Este engranaje perfecto requiere de una comprensión profunda de la cultura corporativa, de sus valores y del perfil de los clientes para que la estrategia sea efectiva.

En definitiva, la importancia de incorporar el verbal branding dentro de las empresas radica en la posibilidad de crear una estrategia verbal auténtica, impactante y duradera a través de un mensaje, un eslogan o los contenidos. Como resultado, no solo las compañías logran captar la atención de sus consumidores, sino también construyen identidades de marca más fuertes y relaciones de confianza y lealtad.

Beneficios de la práctica de verbal branding Otra de las ventajas que se consiguen con la implementación de estrategias de verbal branding es la consistencia de marca. Mantener una voz uniforme en todos los puntos de contacto, targets, canales, redes sociales, página web, correo electrónico, entre otros. Es esencial para mantener una coherencia en los mensajes claves y hacer que estos sean memorables.

Por otra parte, los contenidos claros y sencillos, además de facilitar la comprensión del público, también fomentan el recuerdo de la marca. Todos estos aspectos se traducen en mayor fidelidad, mejora de la reputación y, como consecuencia, mayor rentabilidad para las compañías.

Para crear una estrategia de verbal branding efectiva es esencial contar con un equipo de profesionales en el área. Brand Intelligence ha formado un equipo multidisciplinar de profesionales expertos, entre los que destacan namers, lingüistas, semiólogos, poetas y expertos en lenguas que tienen la capacidad para navegar por el vasto océano de la comunicación, aportando creatividad y coherencia en los mensajes para fortalecer la identidad de las marcas.

Quienes deseen conocer más información sobre los servicios de Brand Intelligence pueden contactarlos a través de su página web y conseguir apoyo profesional para construir una estrategia verbal diferencial y auténtica.