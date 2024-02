Elevando el estándar en CRO, SEO y PPC: Bring lanza su rebranding

La consultora y agencia se transforma, definiendo un nuevo estándar en compromiso y transparencia en el mundo digital En un movimiento estratégico para realinear su marca con los valores centrales de pensamiento crítico, claridad digital, enfoque en el negocio y un equipo experto y honesto, Bring Connections anuncia hoy su innovador rebranding "Your Business-Focused Digital Team". Esta iniciativa no solo representa una renovación visual, sino también un compromiso reforzado con la confianza y la excelencia, elementos que la empresa considera fundamentales en su relación con los clientes.

Este rebranding es un reflejo de su evolución y crecimiento en la especialización de sus principales servicios CRO, SEO y PPC. Bring, está comprometido con la adaptación y anticipación a las necesidades cambiantes del mercado digital, asegurando que sus clientes siempre estén un paso adelante. Su enfoque no solo está en ofrecer soluciones de vanguardia, sino también en ser un socio estratégico confiable para sus clientes.

El proceso de rebranding de Bring ha sido meticuloso, involucrando un análisis profundo de la marca y su posicionamiento en el mercado. La nueva imagen busca reflejar la promesa de la empresa de ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas, manteniendo la honestidad y la transparencia como pilares fundamentales.

Con esta transformación, Bring no solo reafirma su compromiso con la innovación y los resultados, sino que también establece un nuevo estándar en la industria digital. El objetivo es empoderar a sus clientes para alcanzar sus aspiraciones futuras, permaneciendo fieles a sus valores y asegurando que cada paso beneficia y ayuda a sus clientes.

Sobre Bring

Bring es una agencia de Growth especializada en hacer crecer negocios a través del canal digital. Esta empresa está dirigida por Guillermo Fuentes, un especialista en estrategia digital, conversión (CRO) y posicionamiento web (SEO), que ya ha liderado más de 160 proyectos con éxito. Desde la agencia se integra una visión de negocio a todo el ecosistema digital, mejorando la atracción, la conversión, el rendimiento y la eficiencia de los resultados, elevando a las empresas en la dirección adecuada.