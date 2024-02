¿Qué más da? ¡Te queremos, presi!

¿Qué mas da quién gobierne o no en Galicia? ¿Qué más da si se aprueba o no la ley de amnistía? ¿Qué más da si suben o bajan el PIB, el SMI, la bolsa, el Euribor, los tipos de interés, la deuda, los impuestos o el paro? ¿Qué más da si se suprime el barbecho obligatorio, si se relaja la burocracia de la PAC, si se subvenciona el gasóleo o si se relaja el uso de fitosanitarios? ¿Qué más dan los vaivenes materiales, si han sido asesinados dos servidores del Estado, dos custodios del bienestar y la seguridad colectivos, dos garantes de la convivencia y la civilización, precisamente, por cumplir con sus obligaciones generosamente, y, dicen, hay una gran conmoción, mucho conmovido, pero poco movido?

¿Cómo es posible que en la puesta de largo de nuestras rutilantes estrellas cinematográficas se apoye al pueblo palestino (así, en abstracto, sin nombres y apellidos, de boquilla, que queda bien, está de moda y no compromete a nadie) y se desprecie —con una mezquindad obscena, exhibida con orgullo históricamente por los farsantes con lentejuelas— a quienes estuvieron dispuestos, y así lo hicieron, a dar la vida por nosotros y nuestros hijos? ¿Cómo es posible que en la gala de Los Goya (si pudiera, D. Francisco abominaría de tal espectáculo) la presentadora de RTVE —además de meona, meapilas del presidente del Gobierno— se excite frívola, alegre e histriónicamente ante la presencia de Pedro Sánchez y no se conmueva con el asesinato de dos seres humanos? ¿Cómo es posible que el propio Pedro Sánchez — ni en cuerpo, ni en espíritu, ni en palabra— estuviera cerca de las familias devastadas por la infamia del crimen, compartiendo su dolor, y, en cambio, pasara el rato celebrando, departiendo —con una falta de ética escandalosa, con una ausencia total de escrúpulos y remordimientos—, con los lisonjeros de turno, para, después, volver a casita volando tan tranquilo y, tras ello, asistir a un desfile de moda, en vez de a los funerales? ¿Cómo es posible que el ministro del Interior (del país, se entiende —de ahí la mayúscula—, no de y para sí mismo, que es como parece entenderlo él) —inequívocamente no culpable, pero responsable de lo sucedido— siga en un puesto para el que y al que no sirve?

Pues todo esto es posible porque somos los españoles contagiados voluntarios de enfermos sociales, de “ético-leprosos”, a los que se les cae su humanidad gangrenada a cachos, y la camuflan con trajes, corbatas, vestidos y peinados carísimos, políticas y discursos emotivamente superficiales e ideológicos —amén de falsos e hipócritas, a menudo— y exhibiciones de cultura incivilizada e insensible. Ni siquiera Pfizer o Moderna podrían protegernos de semejante pandemia (aunque, quizá, no lo deseen; incluso podrían estar indirectamente interesados) de efectos amorales graves; pero, ¿qué más da?, ¿no?

Pues eso, pues ya está. Sé que, probablemente, importe poco, pero mi más sentido pésame a las familias de los dos Guardias Civiles asesinados, mi apoyo a los heridos, a sus allegados y al Cuerpo y mi agradecido reconocimiento para su imprescindible labor.