A los obispos de la nueva Iglesia, que no es la que Cristo fundó

Me voy a referir a dos temas cruciales: LA DIVINA EUCARISTIA Y EL APOSTOLADO DE LOS SEGLARES. Empezaré por el apostolado de los laicos que ahora solicitan los nuevos obispos.

El día 7 de Septiembre de 1921, se fundo en Dublín, Irlanda, por inspiración de la Santísima Virgen la “LEGION DE MARIA”; y tuvo unos comienzos milagrosos, por ejemplo un barrio de prostitución que había en Dublín, fue convertido por los legionarios de María, un milagro asombroso. Y no sé si sabrán los Obispos que en el Concilio Vaticano II pidieron a Frank Duff , fundador de La Legión de María, el manual de La Legión para establecer el decreto de Apostolado Seglar publicado por el Concilio.

Yo he pertenecido durante 50 años a esta maravillosa obra de la Santísima Virgen, trabajando para mayor gloria de Dios y salvación de las almas; y hay una norma en la Legión, en la cual no se permite ayudar como Legión dar socorro material, por que su obra está dirigida a todas las almas; para la ayuda material ya existen otras organizaciones. Como pueden ver los obispos de la nueva iglesia, parece que no están bien informados, pues la Legión de María ya tiene 103 años de existencia.

He dejado la Divina Eucaristía para lo último. 50 años en la Adoración Nocturna, adorando y acompañando a Jesús Sacramentado durante tantas años, te da un Amor y un espíritu irrevocables, como para que vengan ahora los obispos de la Nueva Iglesia, que no es la que Cristo fundo, que barrieron con los comulgatorios, que impusieron la comunión de pie y para acabar de desacralizarla, obligan a los fieles a comulgar de pie y en la mano. No soy nada más que un simple católico, que no acepto bajo ningún concepto esta desacralización que han establecido.