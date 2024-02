"Artebús" en movimiento

Son un grupo multicultural. Me senté al lado de un compañero que manipulaba algo con sus manos. Este grupo se reúne todos los martes a partir de las 19:00 en el café del Teatro Romano que está ubicado en la calle San Jorge 12 de Zaragoza. Viendo que llevaba largo rato entretenido con aquello, me animé a preguntarle qué era lo que hacía. Me dijo que estaba haciendo dos rosas. Le pregunté ¿para qué? Y él me contestó que el arte no tiene objeto. Me dijo que en el mismo grupo hay gente especializada en insectos, otros en animales, otros en vegetales, otros en monstruos... Incluso me confesó que hay gente que se baja instrucciones de Internet para hacer figuras. Pero que para él eso era obsceno. Que él entendía la papiroflexia como un arte y acudir al ordenador era prostituirlo.

Hablamos de muchas cosas: que las rosas se las iba a regalar a las dos chicas que guiarían la excursión de Calcena a Valdeplata, que en el bar enseñaban a los nuevos de forma gratuita, que eran un grupo independiente del museo Origami, pero que de vez en cuando le aportaban piezas, que en ocasiones venían extranjeros para intercambiar ideas, que se hacían llamar "grupo zaragozano de papiroflexia", que era una forma muy relajante de evadirse de los problemas… Me gustó tanto la idea que, al terminar la excursión, le dije que iría para conocer al grupo.