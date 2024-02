Todo lo que se debe saber sobre la garantía personal y cuándo aplicarla, por Grupo Legal Gebeloff

La garantía personal es un instrumento legal muy importante en el ámbito mercantil y de las deudas comerciales. Es una manera de otorgar seguridad a las partes involucradas en un contrato o acuerdo, asegurando el cumplimiento de las obligaciones por parte de una persona o empresa.

Sin embargo, para llevar a cabo este tipo de procedimientos, es necesario tener un amplio conocimiento en la materia. En este sentido, resulta recomendable contar con los servicios de un abogado especialista en cobro de deudas.

El Grupo Legal Gebeloff se presenta como una de las alternativas. Estos profesionales conocen los procedimientos legales y estrategias necesarias para maximizar las probabilidades de éxito en la ejecución de la garantía personal.

¿Qué es una garantía personal y cuándo suele establecerse? La garantía personal puede definirse como el compromiso adquirido por una persona, quien garantiza o asegura el cumplimiento de las obligaciones de otra persona o empresa. Es decir, esta persona, conocida como garante, avalista y fiador, asume la responsabilidad de cumplir con las obligaciones de pago en caso de que la persona o empresa principal no lo haga.

Este tipo de instrumentos suelen funcionar en contratos comerciales como, por ejemplo, los préstamos bancarios. En estos, los directores pueden actuar como garantes de las obligaciones financieras de la empresa.

El uso de la garantía personal es particularmente relevante cuando se trata de nuevos clientes corporativos con los que no se ha tenido trato anteriormente y se tiene dudas sobre su capacidad de cumplimiento.

Expertos en ejecutar la garantía personal Para que la garantía personal pueda ser ejecutada de manera efectiva, se deben cumplir con todas las formalidades establecidas por la ley. Incluso si existe documentación que respalde la garantía, si el garante no tenía un conocimiento claro de la operación que estaba avalando, la garantía puede ser anulada y el acreedor podría perder la posibilidad de recuperar su dinero.

Por esta razón, es fundamental contar con la asesoría de un abogado especializado en cobro de deudas, como los profesionales de Grupo Legal Gebeloff.

El equipo de este despacho tiene experiencia en el ámbito de las garantías personales y conocen todas las formalidades legales necesarias para ejecutar exitosamente este recurso. Se encargan de asesorar y representar a los acreedores en casos de incumplimientos, ayudándolos a proteger sus intereses y recobrar su dinero de manera efectiva.

En definitiva, la garantía personal tiene especial importancia en el ámbito comercial. Esta ofrece seguridad a las partes involucradas en un contrato, asegurando el cumplimiento de las obligaciones. Sin embargo, para ejecutarla correctamente, es crucial contar con la asesoría de abogados especializados en cobro de deudas, como los profesionales de Grupo Legal Gebeloff, quienes pueden ayudar a maximizar las probabilidades de éxito en estos casos.