Estas son las tendencias más vistas en el street style de Copenhague (palabra de insider)

La Copenhague Fashion Week revela algunas de las tendencias que se van a llevar en los próximos meses y que ya se pueden incluir en el armario

Las semanas de la moda continúan su curso non-stop y ya es posible ver todas las tendencias que se avecinan en los próximos meses. Entre todas ellas, están aquellas que se van a poder llevar ya mismo y que quienes se adelanten, podrán llevar antes de que lo haga todo el mundo.

La de Copenhague se ha convertido en una de las más aclamadas, ya que cada año regala un desfile constante de los mejores y más vanguardistas looks en las calles de la ciudad. El street style, caracterizado por su singularidad y aclamado por su autenticidad, siempre deja una huella imborrable en los amantes de la moda.

Es hora de tomar nota de las tendencias que ya llevan las chicas danesas para aplicarlas a los looks diarios y convertirse así en una auténtica fashion insider.

Trench (ahora, impermeable)

El trench de napa es una de esas prendas en las que merece la pena invertir porque se convertirá en un comodín para el entretiempo. Celia B lo presenta en versión impermeable y detalles de color.

Bolso limosnera metalizado

El bolso limosnera, caracterizado por su asa corta y su forma estructurada, es una opción versátil y cómoda para llevar de la mañana a la noche. Este de Carmen Tessa, en plateado, es una opción ideal para sumarse, además, a la tendencia del metalizado.

Total look en tonos pastel

Un total look es una opción muy versátil para combinar con otro tipo de prendas, como jeans o camiseta blanca. Este top y falda de Hortensia Maeso tiene el fitting perfecto para los looks de primavera.

Chunky sneakers

Con gran plataforma y estilo deportivo: así ha sido uno de los calzados virales entre las chicas danesas y que ya es posible tener en el armario gracias a la marca Buffalo.

Bomber de cuero

Este tipo de chaqueta, con más de un siglo de historia, ha resurgido ahora en el street style como una de las prendas más emblemáticas. Mod Wave Movement propone esta en color verde botella y efecto napa para huir de la básica negra.

Maxi accesorios

Las joyas maximalistas tienen el poder de transformar cualquier look por sencillo y discreto que sea, ya sea en opción metalizada como estos pendientes de Lausett, o en collares de perlas, como la propuesta de Joyas Antiguas Sardinero.

Y como toque final para el pelo, una de las diademas XXL de la marca You Are The Princess.

Bailarinas

Los zapatos planos siguen ganando la batalla a los tacones, en sus diferentes expresiones. La marca española Gaimo reinventa la clásica bailarina, con suela de yute y lazada, aunando tradición y vanguardia.

Vestido satinado

La sencillez de los vestidos lenceros es una de las prendas favoritas de las nórdicas para complementar con accesorios súper llamativos. Esta propuesta asimétrica de Koahari es perfecta para combinar con abrigo estampado o medias de color.

Bolso de flecos

El bolso de flecos ha sido uno de los accesorios indiscutibles en el street style danés. Zahati tiene modelos como este, efecto cubo y en tonos rojos para aportar frescura y sofisticación al outfit.

Zapatos de tacón sensato

En versión mary-jane y acharolados, como estos de la firma Hispanitas: así son los zapatos más estilosos y cómodos que ya triunfan entre las insiders nórdicas.

Bálsamo labial con glow

El último paso para un look de 10 es conseguir unos labios hidratados y con efecto jugoso. Los bálsamos virales de Glowfilter añadirán un toque de color para un perfecto Clean Makeup.