La plataforma ActiveCampaign es ideal para aquellos que quieren optimizar sus estrategias de marketing, elevar sus ventas y automatizar los procesos de sus negocios.

Esta se usa mucho por su eficiencia para maximizar la interacción con los clientes, personalizar experiencias y entender el comportamiento de los usuarios, lo que directamente se traduce en una mejora de la presencia online. Sin embargo, no todos los emprendedores saben hacer un buen uso de esa herramienta o simplemente no tienen tiempo de enfocarse en esta área. Afortunadamente, existen empresas especializadas en el servicio de gestión de cuentas de ActiveCampaign, entre ellas la marca personal Israel Huerta.

Todo lo que hace la marca personal especialista en la gestión de cuentas de ActiveCampaign Israel Huerta es una excelente alternativa para las personas que buscan a un profesional en la gestión de cuentas de ActiveCampaign. Esta agencia cuenta con un equipo de expertos que ofrecen un servicio integral que se adapta a todo tipo de necesidades.

Los profesionales se pueden ocupar de muchos aspectos, dependiendo de lo que cada compañía necesite. Por un lado, se ocupan de la organización de las bases de datos y de la eliminación de usuarios inactivos e irrelevantes. Esto es un factor clave para que las campañas tengan el alcance necesario.

Por otra parte, se encargan de la puesta en marcha de la cuenta, eliminando todos los errores que pueda haber, unificando etiquetas y listas, creando automatizaciones y haciendo integraciones con otras herramientas de ser necesario. También diseñan formularios para web, realizan segmentación de lead para garantizar campañas personalizadas y hacen diseño y maquetación de campañas vía emails.

Finalmente, los encargados de la gestión hacen auditorías exhaustivas de las cuentas para determinar los fallos y las oportunidades y ejecutar mejoras. A la vez, brindan consultorías para pulir las estrategias de marketing digital.

Otros datos que se deben conocer sobre la agencia La marca Israel Huerta no solo es partner de ActiveCampaign, sino que también es reseller oficial de la plataforma. Esta condición de revendedora le permite a la agencia ofrecer a sus clientes un 15% de descuento en las suscripciones durante un año.

La clientela puede elegir un servicio mensual. Este es ideal para las empresas que requieren de un acompañamiento permanente. No obstante, los que tengan necesidades puntuales con su cuenta pueden hacer una contratación a corto plazo. Para empezar a disfrutar de una gestión eficiente de ActiveCampaign, se puede solicitar un presupuesto en línea.

En conclusión, la plataforma en cuestión es una excelente alternativa para potenciar el crecimiento empresarial. Para maximizar los resultados, es preciso buscar una gestión especializada como la que pone a disposición la agencia de Israel Huerta, donde han ayudado a más de 50 compañías a aumentar las conversiones.