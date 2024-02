Las comunidades de propietarios obligadas por ley a hacer coordinación de actividades empresariales

El Tribunal Supremo sentó un precedente crucial en materia de seguridad laboral en las comunidades de propietarios. Una Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2022 declaró a una comunidad de vecinos responsable solidaria de las deudas salariales de un conserje, es decir, un trabajador de una empresa subcontratada.

¿Qué significa esto? Las comunidades de propietarios, al ser consideradas por este precedente legal empresas principales, tienen la obligación legal de realizar la coordinación de actividades empresariales (CAE) con las empresas que contratan. Esto implica entre otros aspectos:

Informar a las empresas contratistas sobre los riesgos existentes en la comunidad.

Velar por el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratistas.

Realizar la gestión documental de coordinación necesaria al ser el centro de trabajo de la “empresa principal”.

¿Por qué es tan importante esta nueva responsabilidad? Jardineros, personal de mantenimiento, piscinas, vigilantes, etc. La empresa principal o comunidad de propietarios debe garantizar la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores de la comunidad, incluyendo aquellos que son empleados de contratas y subcontratas.

La coordinación de actividades empresariales en comunidades de propietarios de e-coordina contribuye a evitar accidentes y enfermedades profesionales y a mejorar la seguridad, salud y bienestar personal de quienes trabajen para la comunidad de vecinos.

La CAE en Comunidades de propietarios protege a estas de posibles y cuantiosas responsabilidades económicas y legales.

Criterios para la responsabilidad solidaria La sentencia del tribunal supremo sobre la responsabilidad de las comunidades de propietarios estableció que la comunidad es considerada responsable solidaria de las deudas de la empresa de conserjería en los siguientes casos:

Cuando la actividad de la empresa de conserjería es propia de la comunidad.

Cuando la comunidad ha subcontratado la actividad de conserjería.

Cuando la empresa de conserjería no ha pagado los salarios a los trabajadores.

Esto quiere decir que en un caso específico, el Tribunal Supremo determinó que la actividad de la empresa de conserjería era esencial para el funcionamiento de la comunidad y estaba directamente relacionada con el uso y disfrute de los elementos comunes. Por lo tanto, la comunidad de propietarios fue declarada responsable solidaria del pago de la deuda. El hecho es que el precedente legal, con el Alto tribunal como artífice, hace que se ponga el punto de mira en los requerimientos para el resto de comunidades de propietarios.

¿Cuál es la responsabilidad de la comunidad de propietarios?

La sentencia del Tribunal Supremo es relevante porque establece criterios para determinar cuándo una comunidad de propietarios puede ser considerada responsable solidaria de las deudas de las contratas. En particular, en relación con la Prevención de Riesgos Laborales (PRL), la justicia determina que las comunidades actúan como empresario principal y tienen la obligación de supervisar el cumplimiento de la normativa PRL por parte de las subcontratas.

¿Cuál es la responsabilidad de administradores y presidentes? El fallo del Tribunal Supremo también abre la posibilidad de responsabilidad solidaria en sanciones administrativas y recargos de prestaciones. En casos penales, debido al deber de vigilancia, se podría citar a los administradores o presidentes de la comunidad como investigados. Aunque esto parece poco probable, es un aspecto a considerar.