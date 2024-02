La publicidad exterior en la era digital

El marketing y la publicidad son aspectos cruciales del futuro de una empresa: son responsables directos de la facturación en la misma, el alma de cualquier empresa. Los métodos de marketing eficaces distinguen a una empresa de la competencia. Una empresa no tiene sentido a menos que la gente sea consciente de ello.

Dos tipos de marketing pueden ayudar a garantizar que la empresa atraiga a los clientes adecuados. Pero la naturaleza de los dos medios (offline y online) es totalmente diferente. La publicidad exterior, con los monopostes a la cabeza, es un tipo de marketing en lugares públicos que promociona servicios o productos. Normalmente, estos anuncios se colocan en lugares públicos o en la vía. Las tecnologías digitales también se pueden utilizar para hacer publicidad en exteriores. La publicidad se coloca estratégicamente en áreas de alto tráfico para aumentar la visibilidad. Sin embargo, en las últimas décadas, el marketing digital se ha apoderado del mundo. La presencia de una marca en internet conecta a personas de todo el mundo con su empresa. El marketing digital emplea estrategias únicas para promover la presencia de una marca en internet

Los anuncios en internet pueden tenerlo difícil para llegar a los consumidores. Los bloqueadores de anuncios se utilizan comúnmente y los usuarios que no los tienen activados son constantemente atacados con anuncios, lo que dificulta que un solo anuncio destaque.

Las personas pasan una parte crucial de su día viendo pantallas, por lo que los anuncios de la vida real ahora tienen más influencia que antes. Las personas que navegan en línea suelen ser expertas en evitar anuncios emergentes y banners, pero se fijan en un cartel, un letrero de la calle u otros objetos visualmente atractivos. Ese instante determina si una marca es irrelevante o interesante.

La publicidad exterior ha evolucionado de los medios tradicionales a las tecnologías digitales, que son mucho más capaces de captar la atención de los clientes que los monopostes tradicionales.

Como siempre, la solución ideal es la combinación estratégica de los dos tipos de marketing. Además, existe una zona de unión de los dos tipos de marketing con el uso de tecnologías digitales, principalmente con los LED en los monopostes, que permiten funcionalidades espectaculares.

Un monoposte cumple con la función, por un lado, de indicar la ubicación exacta de una empresa, lo que es complementado con los servicios de navegación proporcionados por los principales buscadores, y, por otro lado, son una llamada a la acción, como puede ser el caso de una gasolinera en una autovía o un restaurante cerca de una universidad. La publicidad digital se encargará de facilitar a través de ofertas, etc., el acceso a los productos.