Grupo Ávolo, empresa especialista en la venta de motos eléctricas de diferentes marcas

Las motos eléctricas son una alternativa cada vez más famosa en el mercado de vehículos de dos ruedas. Debido al precio de los combustibles fósiles y a la creciente preocupación por el medioambiente, muchas personas están optando por usarlas como una opción más ecológica y económica.

Una empresa que ha aprovechado esta tendencia es Grupo Ávolo, con la especialización en la venta de motos eléctricas de diferentes marcas. Con amplia experiencia en el sector y un compromiso con la calidad, se ha convertido en un referente dentro de este mercado.

Un medio de transporte que ofrece importantes beneficios Una de las principales ventajas de las motos eléctricas es el ahorro en combustible. Estas no requieren gasolina para su funcionamiento, se cargan con electricidad, lo que significa que el coste por kilómetro recorrido es considerablemente inferior al de una moto convencional.

Otro aspecto destacable es su fácil mantenimiento. Al no tener motor de combustión interna, no es necesario realizar cambios de aceite, filtros de aire o bujías. Esto evita las visitas frecuentes al taller y reduce los costes de mantenimiento.

Estos medios de transporte también ofrecen beneficios fiscales. En muchos municipios, con el objetivo de fomentar la movilidad eléctrica, las administraciones públicas eximen de pagar impuestos de tracción mecánica. Otras aplican importantes descuentos, de hasta el 100 %, en el pago de impuestos de matriculación y circulación.

Asimismo, también tienen beneficios medioambientales que contribuyen a reducir la contaminación. Al no producir emisiones de gases contaminantes, como los óxidos de nitrógeno y el dióxido de carbono, estas motos ayudan a mejorar la calidad del aire y a disminuir el impacto ambiental.

Grupo Ávolo dispone de motos eléctricas de diferentes marcas Grupo Ávolo cuenta con varias opciones para aprovechar los beneficios de las motos eléctricas. La empresa dispone de diversas marcas reconocidas en el mercado. Entre ellas se encuentran Seat Mo, Súper Soco, Ebroh y Yadea, que son sinónimo de calidad y prestigio en este sector.

Uno de los aspectos más valorados por los usuarios de esta compañía es la atención al cliente, dado que ofrecen un asesoramiento personalizado y específico para garantizar que cada persona encuentre un producto adaptado a sus necesidades y preferencias.

La empresa cuenta con diversas tiendas ubicadas de manera estratégica en Córdoba, Granada y Jaén. De esta manera, se aseguran de estar cerca de sus clientes y facilitarles el acceso a sus productos y servicios. A su vez, disponen de un sitio web desde donde pueden observar y adquirir la moto de preferencia.

Las motos eléctricas son una opción atractiva para quienes buscan economía y sostenibilidad en el ámbito de la movilidad. Grupo Ávolo, con su amplio catálogo de motos de diferentes marcas y su atención a medida, se posiciona como una excelente alternativa para adquirir un medio de transporte de calidad. La empresa, en definitiva, lidera el camino hacia un futuro más ecológico en el sector de las motos.