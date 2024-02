Marketing estratégico para escuelas de formación, con Sterck

La educación online y la formación por internet son modalidades de estudio que han llegado para quedarse. Más allá de las limitaciones de la pandemia en años recientes, en las que las clases virtuales eran indispensables, hoy en día la educación en línea es una de las tendencias más poderosas en el sector educativo.

En vista de ello, muchas escuelas de formación necesitan replantear su estrategia de marketing para adaptarse a las nuevas demandas de estos cambios. Al respecto, la consultora Sterck se especializa en marketing estratégico para escuelas de formación.

¿Por qué es necesario un marketing estratégico para escuelas de formación? En la actualidad, el mundo se encuentra cada vez más sumergido en la ola de digitalización, lo cual ha incidido en el sector educativo de forma directa. El público estudiantil de hoy demanda que la educación vaya acorde con la transformación digital, permitiendo métodos y modalidades más actualizadas y que satisfagan las exigencias de la sociedad actual. Por tal razón, las escuelas de formación deben adaptarse a los cambios y utilizar el marketing estratégico que les permita ser competitivos. De acuerdo con un estudio de la Asociación Española de Marketing Educativo (AME), “el 90 % de las entidades educativas que han implementado estrategias de marketing personalizado han experimentado un aumento en la captación de estudiantes”. Esto no solo evidencia la oportunidad de seguir siendo relevantes en las condiciones actuales, sino que sirve de alerta para entender que las escuelas que no realicen esto corren riesgo de no ser competitivas. Es por ello que implementar un marketing estratégico para escuelas de formación no es una opción, sino un requisito para la supervivencia de estos negocios.

Sterck, el servicio para diseñar estrategias de marketing de éxito Crear una estrategia de marketing adaptada a las tendencias actuales y futuras permitirá conectar mejor con la audiencia y conseguir una atracción más grande de estudiantes. Con esto se amplían las posibilidades de fidelizar a los que ya forman parte de la institución. Como especialistas en marketing estratégico, los expertos de Sterck ofrecen un servicio de auditoría que permite a las escuelas de formación conocer el estado de su estrategia y optimizar los factores que estén fallando. En este contexto, la firma evalúa el rendimiento del portal web, qué impacto tienen en las redes sociales y la estrategia de comunicación utilizada, la presencia de la escuela en los medios de comunicación, amplitud y calidad de la oferta formativa, análisis profundo de los competidores, los procesos comerciales y estrategias utilizadas que han dado éxito en la fidelización. Esta auditoría permitirá entender cada uno de los aspectos que funcionan, perjudican o no tienen efecto en el marketing de las escuelas de formación, lo cual servirá de bases para mejorar las estrategias y tomar acciones que faciliten el cambio.