Monica Puccini, de Frutovit, presenta el proyecto para promover la sostenibilidad de la atención individual y la eficacia organizacional

La persona entrevistada es Doctora Monica Puccini, directora del proyecto salud digital de función cognitiva en la consultora Frutovit.

¿Qué fue lo que motivó la creación de este programa de iniciación a la sostenibilidad de la atención individual y la sostenibilidad de la eficacia organizacional?

La motivación fue clara, se basó en las preocupantes conclusiones de una investigación acción participativa realizada entre 2020-21 en la Cámara de Comercio de Magangué. Colombia.

Dichas conclusiones comunicadas en el Congreso Prevencionar 2021 como un estudio de caso, alertaba de la preocupante asociación entre estrés, trastornos musculoesqueléticos y utilización simultánea de pantallas de visualización de datos y dispositivos móviles, en la que síntomas físicos y psíquicos como olvidos, disminución de la atención tradicionalmente atribuidos al estrés y al agotamiento adquirían un doble significado.

¿Un doble significado?

Si, síntomas somáticos como trastornos musculoesqueléticos y síntomas psíquicos como sensación de cabeza vacía, de lasitud profunda, alteraciones de la atención y de la memoria, dificultad para seguir una conversación, alteraciones del sueño, …. Son síntomas que adquieren un significado de agotamiento en un contexto de alto nivel de estrés, como el inducido por la incertidumbre de alta complejidad que significó la pandemia covid-19, en la que nuestro cerebro tenía que procesar una experiencia para la que no tenía referencias.

El otro significado es que la falta de higiene digital al trabajar en la interfaz virtual puede causar la sintomatología descrita por el uso simultáneo e inadecuado de dispositivos digitales que desenfocan la atención y condicionan posturas forzadas repetitivas involucradas en la génesis de un síndrome de cabeza adelantada, síndrome que estimo será el caballo de batalla de los trastornos musculoesqueléticos en la era de la salud laboral digital, es un síndrome complejo capaz de causar tanta incapacidad como históricamente la han causado las lumbalgias profesionales.

¿Cuáles son los objetivos principales de este programa y cómo contribuye a la sostenibilidad y eficacia de la organización?

Los objetivos principales de este programa se enfocan en potenciar la homeostasis o equilibrio de la atención del individuo en el reactivo medio digital de trabajo.

Buscan preservar su salud en medio de esta transformación digital.

Buscan su eficiencia productiva mediante su implicación para encontrar soluciones participativas a las problemáticas derivadas de la interacción entre el ser humano, los sistemas digitales y la organización.

Buscan potenciar al individuo para el uso eficiente de la virtualidad, así como mejorar la interacción humano-I.A. y lograr que el sujeto interactúe eficientemente con la tecnología inteligente: No que se empobrezca, sino que se enriquezca en la interacción virtual o en la relación con la I.A. y que sea un sujeto sano psiconeuroemocionalmente, ya que solo así logrará alimentar la I.A, la virtualidad y los algoritmos, ya que no hay que olvidar que estos nos devuelven lo que les entregamos.

En definitiva, estos objetivos buscan la sostenibilidad del individuo en la interacción virtual y con ello contribuir a la sostenibilidad y eficacia de la organización.

¿Cómo define y aborda la función cognitiva en el contexto de su programa de entrenamiento en salud digital organizacional?

Defino las funciones cognitivas como las funciones que nos hacen ser los humanos que somos.

Humanos capaces de realizar cualquier tarea gracias a que nuestras funciones cognitivas nos permiten comprender e interactuar con el entorno que nos rodea mediante la recepción y procesamiento de la información que nos llega de él.

Una de las funciones cognitivas más importantes es la atención y la abordamos y entrenamos desde el análisis de los elementos cognitivos de trabajo del individuo en la interfaz digital; es decir con enfoque de ergonomía de la cognición.

¿Este programa / entrenamiento humaniza al individuo?

Sí.

¿Por qué y cómo lo hace?

Lo que también nos hace humanos es nuestro poder de adaptación al medio y pienso que no hay adaptación sin estrés físico o mental.

Una mala adaptación del o al medio de trabajo es estrés del malo y/o del feo; nos deshumaniza, nos convierte en apéndices musculares o mentales de los sistemas productivos y nos enferma.

En el caso que nos ocupa si el uso inadecuado de medios virtuales perturba nuestra atención y otras funciones cognitivas que nos caracterizan como seres humanos, entonces; nuestro programa preserva esta humanidad mediante estrategias de adaptación positiva al medio virtual

Una buena adaptación del y al medio de trabajo, es estrés del bueno, estrés motivante, generador de motivación, creatividad, e innovación que enriquecen los procesos productivos y hace sostenible la organización.

Una buena adaptación del y al medio virtual genera competencia virtual y ello es posible gracias a nuestra neuroplasticidad.

Defina de forma simple que es la ergonomía de la cognición.

La ergonomía de la cognición estudia la interacción entre el ser humano y el entorno de trabajo, enfocándose en los procesos mentales-cognitivos asociados a la ejecución de una tarea y/o actividad.

Busca preservar la integridad del individuo durante la ejecución de su trabajo, optimizar su eficiencia productiva, evitar posturas forzadas, disminuir su estrés laboral, su carga mental para prevenir enfermedades, accidentes de trabajo y errores de producción.

¿Qué aspectos específicos de la función cognitiva consideran esenciales para mejorar la salud mental y el rendimiento de los trabajadores digitales?

Consideramos esencial enfocarnos en la atención y concentración, implicando al individuo para que autovalore su sensibilidad y carga sensorial ante interferencias ambientales externas e internas de orden físico-mental-emocional capaces de desestabilizar su atención y disminuir su rendimiento físico y cognitivo.

¿Qué técnicas o ejercicios emplean para evaluar y mejorar las habilidades cognitivas de los participantes en su programa?

La interacción presencial y virtual con sesiones en el metaverso son los medios en los que desarrollamos nuestras estrategias y técnicas de intervención como:

Encuesta de salud digital, autodiagnóstico situación actual

Vídeos análisis de semejanzas e interferencias. Reflexión.

Entrevistas dirigidas. Asesoramiento.

Guía de auto seguimiento. Autoevaluación de logros de adaptabilidad, asesoramiento y detección de sucesos centinelas.

¿Cuáles son los planes futuros para seguir promoviendo la sostenibilidad de la atención individual y la eficacia organizacional en la empresa?

A corto plazo nos enfocaremos en el estudio de los sucesos centinelas detectados, divulgación en medios especializados de los resultados de nuestro programa, ….

Seguir observando, estudiando la apasionante y compleja interacción entre el ser humano y la virtualidad, …

A medio plazo estudiar las posibilidades que nos ofrecen las cámaras de inmersión en el desarrollo de nuestras habilidades cognitivas.

¿Existen iniciativas colaborativas o asociaciones que hayan contribuido al éxito del programa? Si es así, ¿podría compartir ejemplos?

Sí. La consultora Frutovit, S.L, dispuso medios suficientes para desarrollar este programa a partir de mi investigación.

Mieses Global; asociación para la excelencia empresarial, tuvo la iniciativa de organizar un panel de expertos para valorar una de las etapas de esta investigación, y motivo la comunicación de resultados en el congreso virtual Prevencionar 2021, justamente una experiencia sobre las interacciones humanas en la interfaz digital.

¿Qué consejos o recomendaciones tiene para otras organizaciones que deseen implementar programas similares de sostenibilidad de la atención individual y eficacia organizacional?

Las animo a divulgar a las empresas que la capacidad de atención es una función cognitiva clave y divisa de cambio en la interfaz digital de trabajo y que programas de promoción de la salud digital enfocados en elementos cognitivos generan trabajadores sanos, estables, capaces de cuidar su integridad, cuidar su cuerpo, acoger sus emociones y…enriquecer su organización.