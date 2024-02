La camiseta especial en homenaje a Ilia Topuria que lanza Indómita

La joven marca de moda Indómita lanzó recientemente una camiseta en homenaje a las MMA y, concretamente, al nuevo fenómeno del momento: Ilia Topuria. El hispano-georgiano había hecho ya historia al lograr pelear por el cinturón de campeón, en manos de Volkanovski, incluso antes de enfrentarse al australiano. Iba a ser la pelea del 2024 y la más esperada de los últimos tiempos. Y 'Road to the belt', nombre del diseño, acabaría siendo premonitorio.

Un diseño único, una edición de homenaje a Topuria creada por Indómita Topuria en ningún momento dudó de sí mismo, hasta el punto de apuntarse la victoria semanas antes del combate en su propio Instagram. Todo el mundo también confiaba plenamente en él. Pero la pelea iba a ser dura. Muy dura. En Indómita decidieron hacerle esa edición de homenaje incluso antes del gran día. Independientemente del resultado, Ilia ya se lo había ganado a pulso.

No en vano, presentaron la camiseta el 11 de febrero, casi una semana antes de la pelea. De hecho, el propio diseño se inspira en el golpe final de Topuria, el mismo con el que acabaría noqueando a Volkanovski y que le ha dado el apodo de 'Matador'. De ahí que pueda considerarse como premonitorio, pues en la manga lleva, además, una rosa bordada. La que acabó siendo la rosa número 15 del jardín de Ilia y que le daría su tan ansiado cinturón de campeón en peso pluma.

Nadie le regaló nada y, como él mismo dice, 'las medallas se ganan en los entrenamientos, a la competición solo se va a recogerlas' y esa forma de ver la vida está perfectamente alineada con los valores de la marca: trabajo duro en la sombra y confianza en uno mismo. Por eso, Topuria ha sido la primera leyenda homenajeada en la nueva línea de Indómita Legends.

Porque sí, Ilia Topuria ya es leyenda y nadie lo merecería más que él. No solo por haber hecho historia; sino por haber logrado algo aún más importante: cumplir su sueño.