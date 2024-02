IRENNE CHC habla sobre sus orígenes y trayectoria profesional

Irene Chamorro Cuesta, más conocida en el mundo del arte como IRENNE CHC, es una cantante, compositora y artista polifacética, apasionada por la moda y la música, con una trayectoria profesional que se remonta a los primeros años de su vida.

Por medio de su expresión artística ha logrado llegar a público nacional e internacional, evocando sentimientos y emociones a través de sus diferentes expresiones artísticas. Esto se debe a que desde muy joven entendió que el arte es la forma más humana de comunicar la esencia propia. Así, ofrece su creatividad, conocimiento y experiencias al mundo, para conectar con quienes comparten este mismo propósito.

Bajo esta perspectiva, experimentó la moda en primera persona, ha logrado escalar en el género musical RnB contemporáneo y ha recorrido el mundo llevando su mensaje.

IRENNE CHC: más que una cantante Desde muy joven, Irene Chamorro Cuesta tenía en su futuro una carrera universitaria prometedora, ya que su madre era periodista y su padre diplomático. Pero lo que realmente la inspiraba eran las expresiones artísticas en sus diferentes formas; esto se evidenció desde que tenía 7 años. A esta joven edad se sintió atraída por la música y entendió que tenía cualidades para cantar y componer.

Sin embargo, el ambiente tradicional que vivía en su familia, hizo que escondiera su talento innato, porque entendió que si manifestaba este deseo de ser artista en su círculo familiar, probablemente no habría recibido apoyo.

Pero hoy en día, 20 años después, ha logrado desarrollarse en el mundo artístico, dejando a un lado sus limitaciones y enfocándose en lo que realmente ama, la música.

Durante su proceso de crecimiento personal ha experimentado el arte en diferentes facetas. Su primer acercamiento al mundo artístico fue como estilista y asesora de imagen de diferentes marcas y firmas de moda. También ha sido modelo en desfiles de moda y fotografía.

Pero su verdadera pasión es la música, por lo que actualmente se expresa libremente con fuerza y plenitud a través de su música.

Conocer la trayectoria profesional de IRENNE CHC Aunque mantuvo su talento oculto, desde los 11 años comenzó a analizar a diferentes artistas que se convirtieron en su inspiración. Así logró aprender y experimentar con elementos de la vieja escuela de la industria musical, analizando compositores y cantantes norteamericanos, ingleses y canadienses.

En este proceso de aprendizaje, la ha llevado diferentes lugares del mundo como Madrid, Barcelona, Lisboa, Miami, Nueva York, Toronto, Londres, la Habana, Praga, Budapest, Roma, Florencia, Milán. Todo esto sirvió de inspiración para crear la música que hace hoy.

Este carácter bohemio, combinado con su talento y sus diferentes expresiones artísticas, le ha permitido desarrollar un proyecto profundamente personal que está construyendo por su cuenta. En todo lo que emprende es la mente pensante, la directora, ejecutiva y productora creativa. No tiene detrás ninguna empresa, grupo, persona o institución que le esté señalando el camino. Después de viajar y vivir tanto, no quiere perder esa libertad que ha luchado desde que salió del salón de clases para no regresar.

Viviendo la libertad a través de la música, Irene Chamorro Cuesta a.k.a. IRENNE CHC busca sentirse plena, libre e impulsar un aprendizaje constante de innovación y experimentación a todos sus seguidores, colaboradores y colegas.