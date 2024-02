CNLPRO Reformas; generando un cambio en el sector

¿Cómo nació CNLPRO y cuál es su historia?

CNLPRO Reformas nace en 2019 a partir de la visión de nuestros fundadores, fusionando décadas de experiencia en reformas y construcciones con un enfoque empresarial innovador. Desde sus inicios, la empresa ha sido más que un servicio de reformas; ha sido una apuesta por la transformación del sector.

La esencia de CNLPRO se enriquece con la diversidad de sus fundadores, una dupla que abarca distintas culturas. Esta diversidad no solo es parte integral de nuestra identidad, sino que también nos infunde una comprensión profunda de la importancia de la adaptabilidad y la flexibilidad. Así, nos establecimos como una empresa glocal, conectada con lo global pero arraigada a crear una comunidad local.

Impulsados por la innovación en procesos, la transparencia y la búsqueda constante de la satisfacción del cliente, hemos superado desafíos notables, incluida la pandemia por COVID-19 en los primeros años. Hoy, con una estrategia de crecimiento sólida, contamos con tres tiendas físicas en Barcelona y abrazamos un enfoque integral que refleja la sinergia entre la tradición del trabajo bien hecho y la visión del futuro.

¿Cómo se diferencia CNLPRO de las empresas del sector?

En CNLPRO, somos Proreformistas. Lo que significa que no nos limitamos a reformar espacios; impulsamos la transformación en el sector. Observamos un mercado saturado de empresas sin estructuras sólidas, protocolos, ni profesionales actualizados, generando reformas incompletas y debilitando la confianza del cliente.

Nuestro propósito es cambiar esta narrativa, estableciendo la profesionalización en cada proyecto y proceso. Re-educar a todas las partes involucradas es esencial para transformar un proceso estresante en una experiencia confiable y satisfactoria.

Además, nuestro compromiso social no es solo una declaración; es una práctica arraigada en cada acción, extendiéndose más allá de las reformas para apoyar a comunidades vulnerables, animales y el medio ambiente.

¿Cuál es la misión de CNLPRO y qué buscan lograr a largo plazo?

Buscamos transformar hogares integralmente, superando las reformas convencionales. Nos dedicamos a personalizar cada proyecto según las necesidades únicas de nuestros clientes, creando espacios estéticamente atractivos y funcionalmente superiores para mejorar su calidad de vida y bienestar diario.

También aspiramos a ser un referente en el sector, impulsando una nueva visión sobre la importancia de la innovación y el cambio. Como Proreformistas, nos comprometemos a introducir nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Buscamos liderar en eficiencia, experiencia del cliente, sistemas avanzados y capacidad de adaptabilidad. Queremos transformar la experiencia de reformar hogares, marcando un nuevo estándar en la industria.

¿Cuáles son las ventajas que CNLPRO ofrece a quienes se hacen las reformas con vosotros?

Las ventajas de elegir CNLPRO van más allá de la renovación del espacio. Destacamos por escuchar activamente a nuestros clientes, ofreciendo un servicio personalizado que se ajusta a sus necesidades. Garantizamos una comunicación directa con el técnico/a asignado/a, eliminando intermediarios y asegurando una gestión eficiente de principio a fin. Incluso después de la finalización de las obras, ofrecemos un servicio post-reforma con diversas garantías, otorgando seguridad adicional al cliente.

Reconociendo la diversidad de cada proyecto, adaptamos nuestras soluciones a casos específicos. Ejemplo claro de esto es nuestra flexibilidad en opciones de pago. Comprendemos las distintas situaciones económicas, por lo que buscamos colaboraciones que nos permitan ofrecer diversas opciones, asegurando que cualquiera que nos elija pueda materializar su sueño de reforma.

¿Cómo integra CNLPRO la RSC en vuestras operaciones?

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es fundamental en CNLPRO, parte intrínseca de nuestra identidad empresarial. Nuestro compromiso auténtico con el bienestar de las personas, animales y el medio ambiente se refleja en cada faceta de nuestras operaciones. Promovemos la inclusión, el respeto a la diversidad y la no discriminación desde nuestras oficinas centrales. Este compromiso tangible con la igualdad de oportunidades se ve en la paridad de género en nuestra plantilla.

La no discriminación ha permitido la formación de un equipo multicultural en nuestras oficinas, tiendas y obras, proporcionándonos una perspectiva integral en todos los niveles. Comprendemos que la diversidad es esencial para la innovación y el éxito sostenible.

Hemos implementado protocolos internos para el reciclaje y tratamiento adecuado de bombillas utilizadas en nuestras obras. Trabajamos con nuestros clientes para considerar soluciones que beneficien sus espacios y el medio ambiente, guiándolos en la actualización de instalaciones para mejorar la eficiencia energética.

Queremos extender el alcance de nuestras acciones más allá de nuestra empresa, contribuyendo al bienestar de la comunidad mediante donaciones y colaboraciones con organizaciones como el Banco de Alimentos y Sant Joan de Déu.