Entrevista a Goretti Ferreira, higienista dental de la Clínica dental Erwindental

En el mundo de la salud bucal, la higiene dental juega un papel fundamental. Sin embargo, en ocasiones, la importancia de la higiene dental puede pasar desapercibida o subestimarse. Para arrojar luz sobre este tema fundamental, se ha tenido el privilegio de entrevistar a Goretti Ferreira, especialista en higiene dental en la Clínica Erwindental, situada en Santa Comba, A Coruña. En esta entrevista, se explorará la relevancia de la higiene dental, los mitos comunes que se deben desechar y los consejos clave que todas las personas pueden seguir para mantener sonrisas saludables, descubrir los secretos de una higiene dental efectiva y cómo puede influir positivamente en la vida diaria.

¿Qué importancia tiene la higiene bucal para la salud general de una persona?

Mantener una higiene bucal adecuada implica tener una boca libre de enfermedades, previene la aparición de caries, gingivitis (encías inflamadas), halitosis (mal aliento) y también un mayor bienestar en consecuencia.

¿Cuáles son los errores comunes que la gente comete en su rutina de higiene dental?

Uno de los errores más comunes es que la técnica de cepillado no sea la adecuada, cepillándose de forma horizontal y traumatizando así las encías. También está el no hacer una buena limpieza interdental, o sea entre las piezas, ya que un buen cepillado no es suficiente y debe estar complementado con cepillos interproximales o seda dependiendo del caso.

¿Cuáles son los principales consejos que podrías dar para mantener una buena higiene bucal?

Los principales consejos serían cepillarse cada vez que se coma, con un mínimo de 2-3 veces al día con una técnica adecuada y con una buena limpieza interdental (seda, interproximales). Además del cepillado dental, hacer las revisiones rutinarias en tu clínica de confianza, como la nuestra, para valorar si lo estamos haciendo correctamente, utilizar colutorios o una pasta dental específica si fuese necesario y no olvidar cepillar la lengua.

¿Qué impacto tienen los hábitos alimenticios en la salud dental?

Sí que nos influyen. Idealmente, deberíamos evitar los alimentos con alto contenido de azúcares y las bebidas azucaradas y carbonatadas, ya que favorecen la formación de placa y la aparición de caries y si se consumen, realizar un cepillado de dientes después sería lo más indicado para minimizar consecuencias.

¿Cuándo es el momento adecuado para llevar a cabo una limpieza dental profesional?

Lo ideal es que en nuestras visitas regulares el especialista nos aconseje cuando es necesario y sigamos sus pautas.

¿Cuáles son los signos a los que las personas deben prestar atención que indiquen problemas dentales?

Signos como pueden ser el sangrado de las encías, sensibilidad, cambios de coloración en los dientes, desgaste, aftas, etc.

¿Qué recomendaciones darías para cuidar los dientes de los niños?

Enseñándoles desde pequeños a cepillarse los dientes de una manera divertida como un juego siempre supervisado por un adulto hasta que lo consigan ellos de manera individual y correcta.

¿Cómo puede alguien mantener su sonrisa blanca y brillante después de un tratamiento profesional de blanqueamiento dental?

Llevar una higiene adecuada es fundamental, no utilizar colutorios que contengan clorhexidina que pueden teñirlos y adaptar nuestra dieta un poco intentando evitar aquellos alimentos que nos pueden perjudicar. En nuestra clínica lo que hacemos es dar unas pautas también por escrito para que los pacientes las tengan muy presentes.

¿Qué tecnologías o avances en el cuidado de la higiene dental se están utilizando en la clínica Erwindental?

En nuestra clínica como ya he comentado la labor de implicación de los pacientes en prevención es muy importante por lo que todos los planes de tratamiento en caso de que sea necesario incluyen instrucciones de higiene oral y un seguimiento en ello. Y en esta área además acabamos de incorporar a nuestra aparatología un limpiador dental con aeropulidor con el que la limpieza por aeropulido utiliza polvo de bicarbonato y glicina de alta calidad, impermeable y de baja dureza, y de esta forma la limpieza dental se realiza de forma indolora, sencilla y muy llevadera para nuestros pacientes.

¿Qué papel juega la prevención en la salud dental y cómo pueden las personas mantener una rutina preventiva efectiva?

El papel de la prevención es fundamental, por ello en la clínica nosotros en las instrucciones de prevención insistimos mucho, la mayoría de los problemas bucales se pueden prevenir con el cuidado y la limpieza de los dientes y la implicación del paciente en ello para nosotros es muy importante y trabajamos en ello en cada tratamiento.