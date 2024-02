El 'desorden tóxico' genera importantes niveles de estrés, ¿cómo solucionarlo?

El agobiante desorden crónico se ha convertido en la principal frustración de miles de españoles cuyas vidas en la ciudad son caóticas debido al alto volumen de compromisos, las horas invertidas en tráfico y traslados, y la dificultad de tener tiempo libre. Pero una nueva tendencia promete sanar esta problemática en tiempo récord: la limpieza profunda exprés.

Carlos llevaba meses sumido en el caos. Entre su trabajo en un bufete de abogados y su apretada agenda social en Valencia, su casa se había convertido en una zona plagada de desorden y suciedad. Llegar del trabajo y encontrar su piso hecho un caos le producía una profunda angustia.

“Llego a casa y lo único que quiero es calentarme una pizza o pedir comida a domicilio y ver series hasta dormirme”, comenta Carlos. “No tengo energía para ponerme a limpiar. Mi casa estaba hecha un desastre, y ni hablar de invitar amigos o una cita, ¡qué vergüenza!”.

Limpieza profesional exprés: la solución al desorden tóxico “Un día busqué en internet cómo limpiar mi casa rápidamente porque estaba harto de solo poder dedicar un rato a dejar los platos limpios pero no disponer de tiempo para limpiar el baño. Vi un servicio de limpieza profesional exprés que prometía dejar tu casa completamente limpia en tan solo un día. Al principio pensé que era demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo van a limpiar a fondo todo mi piso en pocas horas? Solo limpiar la ducha, sanitarios, espejos y ventanas del baño me llevó más de dos horas. Ni siquiera quedó del todo bien y todavía hay zonas negras con mohos”.

El desorden crónico: la creciente frustración de los españoles urbanitas Como Carlos, miles de españoles se enfrentan diariamente a la desesperante batalla contra el desorden crónico en sus hogares. Las exigencias del trabajo, una vida social activa, conciliar el tiempo para pasar con su familia y amigos, y otras responsabilidades les impiden dedicar tiempo a limpiezas profundas. Lo máximo que consiguen es limpiar superficialmente.

Contratar un servicio de limpieza regular tampoco es viable para muchos por el alto coste y las responsabilidades legales de contratar laboralmente al limpiador. El resultado es una creciente frustración y malestar por no poder disfrutar de espacios limpios y ordenados, o sacrificar su poco tiempo libre en limpiar.

Diferentes expertos señalan que este "desorden tóxico" genera importantes niveles de estrés y afecta directamente a la salud mental y el bienestar personal. Un reciente estudio de la consultora de investigación de mercados Ipsos determinó que el 33 % de los españoles afirma que se han sentido estresados en el último año, hasta el punto de afectar enormemente a su día a día.

Esta problemática está impactando seriamente en la calidad de vida de miles de personas, cuyo bienestar mental y emocional se ve deteriorado. En casos extremos, el desorden prolongado puede derivar en trastornos como el síndrome de Diógenes, en el que se acumulan impulsivamente objetos innecesarios hasta niveles insalubres.

Es hora de implantar acciones para que las personas puedan disfrutar de espacios ordenados y así mejorar su bienestar al minimizar los niveles de estrés. Permitir que el desorden tóxico se prolongue puede tener graves consecuencias para la salud física y mental.

Limpieza profunda en un solo día: “magia” para el hogar Como respuesta a este problema llega una tendencia para acabar con el estrés que supone un hogar desastroso: servicios profesionales de limpieza a fondo que prometen dejar la casa libre de desorden (y angustia mental) en tan solo un día. LimpiezasExpress.com es pionero en este innovador concepto enfocado en mejorar la calidad de vida de los españoles eliminando de raíz su frustración con el desorden crónico.

Carlos conoció sobre el servicio recomendado por una compañera que lo había utilizado, y decidió probar el servicio. Entró a la web y en apenas unos minutos generó su presupuesto online personalizado respondiendo una serie de sencillas preguntas sobre su hogar.

“El precio me pareció totalmente razonable considerando que me iba a ahorrar tener que limpiar todo yo solo, que traerían el personal, los productos necesarios sin tener que comprarlos por mi cuenta, y que me solucionarían el problema en una sola jornada”.

El fin del desorden llega de la mano de la tecnología El funcionamiento es muy sencillo. LimpiezasExpress.com cuenta con un innovador presupuestador online que permite a los usuarios calcular el precio de la limpieza de su casa y reservar el servicio en solo cinco minutos como se haría en cualquier otra compra por internet. El cliente responde una serie de preguntas relacionadas con su hogar, selecciona fecha y hora deseada, y en la misma pantalla obtiene un presupuesto personalizado en función de sus necesidades. En tiempo real, de forma gratuita y sin ningún tipo de compromiso. En la fecha acordada, un equipo de profesionales llegará puntual con todos los productos y equipos necesarios para dejar su casa 100 % limpia en un solo día.

“Nos enfocamos en la salud mental de nuestros clientes, sabemos que el desorden prolongado genera mucho estrés. Nuestro servicio no solo limpia, sino que también mejora el bienestar porque elimina ese desorden tóxico de raíz, además de poder aplicar tratamientos de ozono y de desinfección profunda”, explican desde LimpiezasExpress.com.

El equipo de limpieza profesional dejó el piso de Carlos completamente impecable en tan solo 8 horas mediante la intervención simultánea de varios operarios con maquinaria, productos y útiles especiales. Limpiaron a fondo cocina, baños, habitaciones, ventanas y sus marcos y cristales, muebles, objetos individuales, rodapiés, interior de enchufes, persianas, eliminación de mohos y un largo etcétera.

“Es como tener magia para eliminar en un día el desorden y suciedad que se acumula en meses. Mi casa estaba irreconocible de lo limpia y ordenada que había quedado”, comenta Carlos con gran entusiasmo.

Una solución innovadora para recuperar el control del hogar Este revolucionario concepto de limpieza profesional en solo un día está ganando rápidamente popularidad entre los españoles. Y es que recuperar el control del hogar sin tener que invertir grandes cantidades de tiempo y esfuerzo en la tediosa tarea de limpiar a fondo suena bastante atractivo.

Gracias a empresas como LimpiezasExpress.com y su calculadora de presupuestos de limpieza online, los españoles ocupados tienen ahora acceso a este servicio tan innovador que se adapta a sus agitados estilos de vida modernos.