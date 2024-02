Rent Protect, el nuevo servicio de Commutatio para eliminar el riesgo de desocupación

La preocupación de no recibir la renta mensual, por causas de fuerza mayor o imprevistos, es una realidad que muchos arrendadores enfrentan.

Cuando una propiedad queda vacante, ya sea por la finalización del contrato, el abandono del arrendatario u otras circunstancias, se interrumpe el flujo de ingresos mensuales que se esperaba.

Commutatio, una firma que está simplificando el acceso a la inversión inmobiliaria, ha lanzado una solución innovadora para anticiparse a este desafío recurrente. Se trata de su servicio Rent Protect, que ofrece una salvaguardia contra el riesgo de perder los ingresos de renta, al asegurar su pago en caso de desocupaciones repentinas del activo.

Rent Protect by Commutatio: la alternativa para eliminar el riesgo de desocupación Una propiedad alquilada puede quedar vacía por diversas razones. Si bien hay un contrato de por medio y un inquilino comprometido allí habitando, muchas circunstancias, anticipadas o no, pueden hacer que la situación cambie y la vivienda quede desocupada. En cualquiera de estos casos, el propietario se enfrenta a la pérdida de un ingreso fijo con el que había contado para mantener la rentabilidad de su inversión. Es una de las principales preocupaciones de los inversores, que Commutatio ha sabido abordar, yendo un paso más allá.

A través del nuevo servicio Rent Protect, los clientes de Commutatio acceden a un respaldo financiero que los cubre en caso de que el activo esté desocupado. Esta solución representa una opción visionaria en el mercado inmobiliario, dado que proporciona a los propietarios la confianza necesaria para operar con bienes raíces y maximizar la rentabilidad de las inversiones. Al brindar una garantía de pago de rentas frente a desocupaciones, Commutatio demuestra y refuerza su compromiso con la seguridad y la satisfacción de sus clientes, dado que les brinda una red de protección financiera que representa una tranquilidad invaluable.

Asesoría integral para inversores inmobiliarios Además de la seguridad que ofrece, Rent Protect complementa la amplia gama de soluciones que Commutatio proporciona a los inversores inmobiliarios. Su objetivo es no solo facilitar la gestión diaria del alquiler, sino también asegurar que los propietarios estén respaldados en cada etapa del proceso, desde la búsqueda de inquilinos hasta la eventualidad de desocupaciones. Así, Commutatio libera a los propietarios de las tareas administrativas y las preocupaciones, mientras les permite disfrutar de los beneficios financieros de sus inversiones.

El equipo detrás de Rent Protect está formado por profesionales con una vasta experiencia en la administración de activos inmobiliarios. Con más de 200 propiedades actualmente bajo su gestión, cuentan con los conocimientos y la preparación necesarios para hacer frente a cualquier adversidad que pueda surgir. Su compromiso es garantizar que los clientes de Commutatio estén protegidos y respaldados en todo momento, brindándoles la tranquilidad de saber que sus inversiones están en buenas manos.

Para obtener más información sobre Rent Protect y otros servicios de Commutatio, los interesados pueden ponerse en contacto con el equipo de atención al cliente de la empresa y conocer más a fondo sus soluciones abocadas a promover y proteger las inversiones inmobiliarias.