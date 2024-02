El doctor Miguel Romero analiza las lesiones deportivas más comunes en deportistas

Todas las contusiones, golpes, esquinces torceduras, fracturas, magulladuras, desgarramientos o heridas que sufre una persona durante la práctica de una disciplina deportiva se conocen como lesiones deportivas.

Existen muchos factores de riesgo para sufrirlas como el uso incorrecto de técnicas de ejercicios, exceso de entrenamiento o usar zapatos sin el suficiente soporte.

Otros factores son los cambios bruscos en la actividad física, el no usar el equipo adecuado, ejercitarse con una lesión previa o en superficies inapropiadas. El doctor Miguel Romero, especialista en el tema, aclara que la clase de lesión y su gravedad dependerá del tipo de deporte que se practique.

¿Por qué es importante tratar profesionalmente las lesiones deportivas? El doctor Miguel Romero es un especialista de traumatología de hombro y rodilla. Cuenta con una sólida experiencia en el tratamiento de lesiones en el manguito rotador, luxaciones de hombro, lesiones de menisco y ligamentos de rodilla. También es un experto en la atención de lesiones ocasionadas por el desgaste del cartílago de rodilla.

En todos esos casos, este profesional de la salud proporciona una atención y acompañamiento integrales durante el proceso de sanación. Gracias a su experiencia destaca la importancia de la atención oportuna y profesional de las lesiones deportivas. Recomienda iniciarla inmediatamente después de la aparición de síntomas, como los dolores intensos en zonas específicas del cuerpo.

Romero señala que los dolores pueden aparecer durante o al terminar la actividad física. En cualquiera de los casos es indispensable consultar a un especialista y determinar la causa real del dolor. Este profesional se apoyará en pruebas diagnósticas como radiografías y ecografías para descartar fracturas o roturas en los huesos. Cuando las lesiones lucen más graves, es común el uso de exámenes tipo TAC o resonancias.

3 tipos de lesiones deportivas en las que el doctor Romero es especialista Como especialista, el doctor Miguel Romero es experto en el tratamiento de algunas de las lesiones deportivas más comunes entre los atletas. Una de ellas es la lesión de ligamento cruzado anterior. Los atletas que la sufren deben someterse a una cirugía y una rehabilitación posterior de los ligamentos que permitirá la reincorporación progresiva a sus actividades.

Otra especialidad del doctor Romero son las lesiones en los meniscos. Estos funcionan como almohadillas para proteger el cartílago de las rodillas y suelen someterse a duras pruebas en deportes de impacto y giros. Lo habitual en estos casos es una sutura meniscal y un proceso de rehabilitación. Si no se realizan oportunamente, estas lesiones pueden volverse permanentes.

Lo mismo ocurre si no se trata a tiempo la luxación de hombro, que suele aparecer con caídas bruscas y un mal apoyo del brazo. Es muy frecuente entre los jugadores de rugby, balonmano, básquetbol y fútbol. Para curarla, el paciente requiere de una cirugía mínimamente invasiva denominada artroscopia. Cuando la intervención es realizada por un especialista, las probabilidades de recuperación son prácticamente del 100 %.