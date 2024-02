En el mundo digital actual, la optimización de motores de búsqueda es muy importante para las empresas y profesionales que quieren hacer crecer su negocio en Internet.

En este contexto, es fundamental comprender diferentes conceptos relacionados con las técnicas de SEO para poder delinear estrategias de alto impacto.

Según indica Borja Aranda Vaquero, profesional autónomo del diseño web y el posicionamiento SEO, al optimizar un sitio en internet es necesario considerar diversos factores que permiten atraer visitantes de forma orgánica. Dos de estas herramientas son el archivo robots.txt y las footprints de Google.

Sobre los bots de buscadores El archivo robots.txt contiene información específica que está destinada a los bots de plataformas como Google o Bing, entre otras. En particular, los datos contenidos en este elemento proporcionan directivas que permiten o limitan el acceso de estos dispositivos. De esta manera, es posible seleccionar cuáles son las URLs que van a indexar los buscadores.

Según indica Borja Aranda Vaquero, esto permite excluir determinadas direcciones que no son importantes, ya sea por motivos de negocio o de SEO. Además, al contar con un archivo de este tipo que sea preciso, es posible optimizar el presupuesto de rastreo y evitar saturaciones en el servidor de una página web. Por otro lado, en este documento se indican los sitemaps de un sitio web, permitiendo que los buscadores los encuentren rápidamente.

En particular, Borja Aranda Vaquero señala que no existe una manera universal de escribir este archivo. Por el contrario, debe personalizarse para satisfacer las necesidades de cada página web.

Conseguir búsquedas más concretas con los footprints de Google Estos elementos, también llamados operadores de búsqueda avanzada, son comandos, órdenes o filtros que se proporcionan a Google para acceder a resultados más exactos. Al contar con una footprint es posible buscar de manera más concreta.

Por ejemplo, Borja Aranda Vaquero comenta que esto sirve para localizar una URL, dominios o documentos en formato PDF con una palabra clave. Además, esto permite hallar sitios web que hayan copiado contenido total o parcialmente de una página web propia. En este mismo sentido, sirve para detectar canibalizaciones SEO.

Con respecto a esto último, una página web canibaliza una keyword cuando cuenta con varias URLs que apuntan a la misma palabra clave. Esto afecta el rendimiento de todas, evitando que sea óptimo. En otros términos, las footprints de Google permiten optimizar los recursos de un sitio web con respecto al posicionamiento SEO.

Para utilizar esta herramienta hay que realizar búsquedas específicas incluyendo comandos especiales como, por ejemplo, hashtags o nombres de redes sociales, entre múltiples alternativas.

Para aprender más acerca de estas herramientas y ampliar conocimientos sobre posicionamiento SEO es posible recurrir a las guías que el experto Borja Aranda Vaquero publica en su blog.