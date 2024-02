San Sebastián, uno de los mejores destinos turísticos de 2024 por la revista Forbes

La revista Forbes ha mencionado a San Sebastián como destino turístico para 2024, un destino vacacional para el que la empresa de alquiler de apartamentos, Alwayseasy, ofrece diferentes opciones de alojamiento En su reciente reconocimiento, Forbes ha destacado a San Sebastián como uno de los destinos turísticos más sobresalientes para el año 2024, una distinción que subraya el atractivo único de la ciudad. San Sebastián se distingue no solo por su impresionante belleza natural, sino también por su rica cultura vibrante y una oferta gastronómica excepcional, elementos que, en conjunto, hacen que la experiencia de los turistas sea satisfactoria.

Los orígenes del turismo en San Sebastián y su apertura al público internacional

Desde la década de 1980, coincidiendo con la llegada de la democracia y la apertura de España hacia el exterior, San Sebastián experimentó un incremento en la afluencia de turistas internacionales, lo que contribuyó a su consolidación como un destino gastronómico de élite que atrae a chefs y gourmets globales. Este período también vio la proliferación de los pintxos, tapas diminutas elaboradas con ingredientes frescos y de calidad, que emergieron como un símbolo distintivo de la oferta culinaria de la ciudad.

Factores que impulsaron el turismo gastronómico

Impulsando el auge del turismo gastronómico en San Sebastián, la herencia gastronómica se destaca por una tradición culinaria vasca rica y centenaria, complementada por la abundancia de ingredientes frescos que la región provee, tales como pescados, mariscos, carnes y vegetales. A esto se suma la innovación de los chefs vascos, reconocidos por su creatividad culinaria, y una arraigada cultura de la hospitalidad hacia sus visitantes.

Impacto del turismo gastronómico

El impacto turístico de San Sebastián, impulsado significativamente por visitantes internacionales, se refleja claramente en la expansión del mercado de alquileres vacacionales. Este fenómeno subraya la posición de la ciudad como destino globalmente atractivo, donde la demanda de alojamientos que combinan autenticidad y confort muestra la preferencia de los turistas por experiencias más personales y cercanas a la vida local.

La empresa de alquiler vacacional Always Easy indica que desde que iniciaron su actividad en 2014, la demanda de turismo gastronómico en San Sebastián no ha dejado de crecer dada la importante variedad gastronómica local. Esto provoca que la oferta de alojamientos vacacionales sea abundante y acoja a turistas tanto nacionales como internacionales, y que dichas empresas de alquiler vacacional luchen por garantizar la calidad del turismo en San Sebastián.

Otros premios turísticos de San Sebastián

La revista Forbes no es la única en mencionar a San Sebastián como destino turístico. El pasado 2023 recibió el 3º lugar en los premios Traveller Review Awards como ciudad más acogedora, por detrás de Polignano a Mare (Italia) y Ciudad de Hualien (Taiwán). Todos estos reconocimientos reafirman la posición de San Sebastián como destino turístico 2024.