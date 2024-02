Cars&Cars facilita la compra de vehículos de ocasión online con entregas en cualquier punto de la península en 48h

Cars&Cars permite a los compradores obtener su nuevo vehículo de ocasión en tan solo 48 horas en cualquier punto de la península y realizar todo el proceso de compra de manera 100 % online. Una apuesta del concesionario por acercar una amplia gama de vehículos a todas las personas que residen en zonas rurales Cars&Cars, reconocido concesionario especializado en la compraventa de vehículos de ocasión, ofrece ahora un servicio integral que permite a los clientes comprar su próximo coche desde la comodidad de su hogar y recibirlo directamente en su domicilio, en cualquier punto de la península, en tan solo 48 horas aproximadamente. Este servicio no solo aporta comodidad, sino que también es una solución para aquellos que residen en zonas rurales y despobladas, facilitando el acceso a una amplia gama de vehículos sin necesidad de desplazamientos.

La propuesta de valor de Cars&Cars radica en su capacidad para ofrecer una experiencia de compra 100% online, transparente y centrada en el usuario. Desde la búsqueda, comparativa de vehículos o búsqueda de vehículos por presupuesto hasta la finalización de la compra, incluyendo la financiación y la firma de documentos, todo el proceso se realiza de manera digital. Además, el concesionario se compromete con la transparencia, asegurando precios finales y cerrados, sin gastos imprevistos, y ofreciendo a los clientes la posibilidad de ver el estado del vehículo a través de tecnología 360 o videollamadas, incluyendo cualquier posible desperfecto. Esta es una gran garantía para las personas que no pueden desplazarse hasta un concesionario para elegir su nuevo vehículo.

Para garantizar la satisfacción completa, Cars&Cars permite a los compradores probar el vehículo durante 14 días o 500 km y, en caso de no estar completamente convencidos, tienen la opción de devolverlo. Este compromiso con la experiencia del usuario se extiende a la financiación, donde la empresa ofrece soluciones innovadoras como la calculadora online y la posibilidad de obtener el 100% de financiación a través de uno de los grandes bancos españoles, como es Santander Consumer Finance.

Además, Cars&Cars adopta la sostenibilidad como principio fundamental, promoviendo la venta de vehículos híbridos y eléctricos y adoptando un modelo de negocio basado en la economía circular. Esto no solo contribuye a la reutilización y reacondicionamiento de los automóviles, sino que también minimiza el uso de papel y reduce la necesidad de desplazamientos, alineándose con su visión de cuidado ambiental.

"Cars&Cars ayuda a resolver uno de los grandes retos de las zonas rurales: el acceso limitado a productos y servicios de calidad. Nuestro modelo de negocio no solo facilita la compra de vehículos de ocasión de forma segura y conveniente, sino que permite hacerlo desde cualquier punto de la península, sin necesidad de desplazamientos", afirma Fernando Poncio Pina, Director de Cars&Cars. Además de ayudar a usuarios en puntos más remotos, ayuda a todo aquel usuario que necesite que su vehículo sea reservado, comprado y entregado en cualquier punto de la península, sin necesidad de ir al concesionario.

Este enfoque centrado en el cliente, combinado su compromiso con la transparencia, coloca a Cars&Cars en la vanguardia de la transformación digital del sector automotriz, ofreciendo una manera más inteligente, rápida y cómoda de comprar vehículos de ocasión, incluso desde las zonas rurales y despobladas.