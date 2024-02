En qué consiste el servicio swift internacional de Union Credit and Guarantee

El establecimiento del sistema Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) en 1973 marca un hito en las comunicaciones internacionales de las instituciones bancarias.

Gracias a este mecanismo, más de 11.000 bancos distribuidos en más de 200 países tienen la posibilidad de realizar operaciones transfronterizas de manera ágil y segura.

Ante la relevancia de este sistema, Union Credit and Guarantee pone a disposición de sus clientes y para terceros un servicio Swift internacional que facilita las comunicaciones con otras empresas e instituciones financieras.

Sobre esta empresa es importante precisar que se dedica a la concesión directa de avales, garantías y fianzas a organizaciones de varias zonas del mundo. En lo que se refiere a Europa, su presencia es destacada principalmente España, Portugal, Rumanía e Italia.

Un servicio a través acuerdos con instituciones financieras Respecto a su servicio Swift internacional, la firma aclara que por el momento dicha asistencia se proporciona mediante entidades financieras con las que Union Credit and Guarantee mantiene acuerdos. Sin embargo, su objetivo es que pronto pueda disponer del sistema de forma directa, tanto para agilizar las operaciones internacionales como para el envío y recepción de garantías a través de Swift bancario.

Alcanzar este propósito representaría un enorme paso en favor del proyecto de la empresa que, ante todo, busca servir de apoyo para que las pequeñas y medianas empresas, así como los profesionales autónomos puedan ampliar sus actividades mercantiles sin verse sumergidos en el mar de requisitos que exigen tanto los bancos como las compañías aseguradoras.

Si bien Union Credit and Guarantee ya está cumpliendo esa misión en varios países desde 2003, cuando se fundó en Panamá, su meta actual es seguir expandiéndose y proveer servicios cada vez más eficientes y sin depender de terceros. Esto podría impulsar aún más tanto el propio negocio de la firma, como las iniciativas empresariales de las pymes y profesionales independientes que recurren a sus servicios.

Intermediación con bancos extranjeros Por otra parte, cabe destacar que Union Credit and Guarantee señala que una de las posibilidades que ofrece es la de intermediar con bancos extranjeros para la concesión de cartas de crédito y garantías bancarias para la pequeña y mediana empresa. Esto involucra una oportunidad de acceder no solo a las posibilidades crediticias del país donde está establecida la empresa del cliente, sino también a los beneficios financieros de otras naciones.

La firma señala que entre las ventajas de sus servicios se encuentra el hecho de que la tramitación es muy ágil y rápida, además de que no computa como riesgo ante el Banco de España, lo que permite a los solicitantes tener más créditos procedentes de los bancos con los que trabajan de forma habitual.

Para finalizar, la empresa menciona que cuenta con acreditaciones de varias administraciones públicas, ayuntamientos y comunidades autónomas en España. En simultáneo, tiene un convenio con una correduría de seguros para suscribir las garantías que por algún motivo no se puedan contratar a través de Union Credit and Guarantee, S.A.