Conocer los beneficios del suplemento Plus 100.000

El sistema digestivo de los seres humanos es un complejo ecosistema en el que la presencia de diferentes microorganismos, como los prebióticos y los probióticos, cumple un rol fundamental para mantener el equilibrio y la salud de las personas.

En este sentido, Direct Nutrition es una firma que busca ayudar a sus clientes a mejorar su calidad de vida a través del desarrollo de suplementos nutricionales con ingredientes 100 % naturales. Un ejemplo de ello es el multicomplejo a base de pre y probióticos Plus 100.000, un producto que sirve para evitar los efectos negativos de las posibles intolerancias alimentarias.

¿Cuáles son los beneficios de los prebiótiocos y los probióticos en el organismo? Los prebióticos y los probióticos son dos pilares esenciales para mantener el sistema digestivo saludable y el cuerpo en equilibrio. Los primeros son compuestos no digeribles que sirven para que las bacterias beneficiosas que habitan el intestino se alimenten, en tanto que los segundos son microorganismos vivos que ayudan a equilibrar la microbiota intestinal y contribuyen al funcionamiento eficiente de los sistemas digestivo e inmunológico. De esta manera, los prebióticos fomentan el crecimiento de bacterias saludables, mientras que los probióticos pueden mejorar la digestión y prevenir infecciones intestinales.

A su vez, los pre y probióticos permiten una respuesta inmunológica eficiente, ya que la mayoría de las defensas del cuerpo se encuentran en el aparato digestivo. Al mismo tiempo, tienen efectos positivos en la salud en general, incidiendo en la reducción de la inflamación y en una mejor absorción de nutrientes esenciales, entre muchos otros beneficios.

Mejorar la salud intestinal, con Plus 100.000 Formulado a base de pre y probióticos, y enriquecido con extracto seco de pomelo, Plus 100.000 es un multicomplejo desarrollado por la empresa Direct Nutrition con el objetivo de mejorar la salud intestinal de los consumidores. En este sentido, este producto aporta una actividad antimicrobiana, antifúngica, antioxidante y antiinflamatoria que ayuda a equilibrar la flora saprófita negativa y a regenerar la flora intestinal positiva, evitando los efectos adversos de las posibles intolerancias alimentarias.

Del mismo modo, Plus 100.000 ofrece protección interna a los intestinos, trabajando la inmunidad y los procesos vinculados con una deficiente flora intestinal. Asimismo, este suplemento nutricional puede contribuir a resolver problemas dermatológicos, alérgicos y respiratorios en casos de disbiosis intestinal, además de propiciar una normalización de la flora intestinal e inmunitaria más rápida y duradera. Para lograr estos efectos, se debe disolver el contenido de los sticks en agua o infusión, y consumirlo antes del desayuno o de dormir, o bien utilizarlo como aporte preventivo de beneficios de lactobacterias, tomando 1 o 2 sobres por semana.

Con la última tecnología de fabricación y envasado, y una exhaustiva selección de principios activos y extractos secos, este multicomplejo a base de pre y probióticos de Direct Nutrition ofrece una máxima efectividad en el cuidado de la salud.