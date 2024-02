NEORIS se une a la iniciativa de AWS "Skills to Jobs Tech Alliance" en España

"AWS Skills to Jobs Tech Alliance" busca fortalecer la formación tecnológica y facilitar a los estudiantes el inicio de sus carreras profesionales, conectándolos con oportunidades de empleo. Esta iniciativa forma parte de "Impulsando Talento", su programa global para hacer frente a las crecientes demandas del mercado tecnológico NEORIS, acelerador digital global con más de 20 años de experiencia en la transformación digital de grandes empresas, ha anunciado su participación en la AWS Skills to Jobs Tech Alliance España, una iniciativa de Amazon Web Services (AWS) que busca fortalecer la formación tecnológica y facilitar a los estudiantes el inicio de sus carreras profesionales, conectándolos con oportunidades de empleo. Esta iniciativa tiene como objetivos cerrar la brecha de habilidades digitales en los planes de estudio, abarcando más de 70 universidades y 400 centros de Formación Profesional, y estimular las contrataciones en áreas como cloud, desarrollo de software e integración de datos, asegurando que las empresas tengan acceso a un talento preparado y alineado con sus necesidades.

NEORIS, junto con otras empresas destacadas, se compromete a participar en diversas actividades, como mentorías, programas de formación, ferias de empleo y AWS Jams -formaciones inmersivas en habilidades de AWS Cloud a través de la gamificación y la resolución de problemas del mundo real-, entre otros. Además de contribuir al desarrollo de proyectos finales, proporcionando oportunidades de prácticas y participando en eventos exclusivos de contratación con las instituciones educativas asociadas.

"La escasez de perfiles disponibles, junto a la urgencia de cubrir las necesidades de las compañías, requiere de un esfuerzo adicional a los modelos académicos tradicionales. Es necesario formar, acompañar y promocionar al talento para resolver el panorama actual. Participar en este tipo de programas e iniciativas, como el que ofrece AWS es fundamental, ya que aborda una franja amplia y diversa de la sociedad: talento joven, talento senior que opta por un reskilling, talento en riesgo de exclusión. Y acerca a las compañías a tomar conciencia y trabajar por un objetivo común", afirma Beatriz Gracia, responsable de atracción de talento de NEORIS en España.

"La transformación tecnológica que las empresas están llevando a cabo requiere de formación en habilidades digitales para poder avanzar en la carrera profesional. A través de la Alianza Tech, AWS ofrece varios programas de formación para diferentes audiencias para fomentar la empleabilidad para puestos de entrada. Gracias a iniciativas como esta, ya hemos formado a más de 200.000 personas en España y más de 21 millones en todo el mundo, con el objetivo de llegar a los 29 millones para 2025", comenta Iñaki Bilbao, responsable de la Alianza Tech en España (AWS Skills to Jobs Tech Alliance).

Con el apoyo a esta nueva iniciativa, NEORIS consolida su compromiso continuo con la formación tecnológica y el fomento de la empleabilidad en el ámbito digital. Esta apuesta se suma al éxito previo de Impulsando Talento, su programa global para hacer frente a las crecientes demandas del mercado tecnológico. El programa tiene como objetivo formar a profesionales en áreas clave como la analítica de datos, CRM, RPA y desarrollo de software y está dirigido a personas que se encuentran en diferentes situaciones profesionales: jóvenes sin experiencia, profesionales que quieren redirigir su carrera profesional hacia la tecnología o perfiles con experiencia que buscan reinsertarse en el mercado laboral.