"Memorias de un Artevitas", los cuentos de la vida llenos de luz de Ramón Matabosch

Compañero de viaje de la enfermedad de Parkinson desde hace quince años, "Memorias de un Artevitas'' es su segunda experiencia literaria, donde a modo de cuentos o breves relatos el autor presenta un denominador común: la búsqueda de la felicidad "Memorias de un Artevitas"es el segundo libro de Ramón Matabosch donde, a través de cuentos y breves relatos, el autor da alas a la imaginación del lector bajo un denominador común: la búsqueda de la felicidad.

Con objeto de compartir sus experiencias y conocimientos, surgen estos breves relatos que no pueden considerarse estrictamente como autobiográficos, a pesar de tener conexiones con la realidad. Los cuentos son muy dispares entre sí. Unos son emotivos, otros inducen a la reflexión, también los hay realistas y disparatados. Y de común denominador, una ironía no exenta de una maldad afectuosa.

¿Qué es un "Artevitas"? ¿Es alguien concreto o una manera de vivir? ¿Es Carlos Tramullas Pericot el alter ego del autor? ¿Existe de verdad el Pub Zeppelin? ¿Son reales los relatos? El lector encontrará las respuestas a lo largo de la lectura del libro.

Y el autor no deja de sorprender buscando otra dimensión en la lectura, sugiriendo para cada relato una canción que lo acompaña y que tiene, de alguna manera, una relación intrínseca con la historia que se narra, proporcionando así al lector una experiencia sonora original y diferente, tras envolverlo en la atmósfera adecuada.

Carlos Tramullas Pericot es el protagonista de buena parte de los relatos; quien con la galería de entrañables personajes que aparecen, con sus venturas y desventuras, hacen que lector pueda verse identificado con ellos en un ejercicio de empatía involuntaria.

La amistad, el amor, el desamor, la muerte, la salud, la vejez, el sexo, la familia, como convivir con una enfermedad degenerativa son algunos de los hilos conductores del libro que al final de lo que trata es de la búsqueda de un estado de ánimo de felicidad, entendida como momento de conformidad, paz y bienestar.

Setenta y tres textos agrupados en cincuenta y cuatro relatos que, seguro, no dejarán indiferente al lector, quien probablemente se planteará al final de la lectura si él también es o quiere ser, en mayor o menor medida, un poco "Artevitas".

Además, a lo largo de algunos relatos, el lector se preguntará su nivel de coincidencia con la realidad. Cabe destacar especialmente aquellos donde el autor hace una clara referencia a enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson o el trastorno de Alzheimer. Estas son las historias de "Diez años de depresión", "Bob Marley", o "La libreta azul". La respuesta la tendrá cada lector, teniendo en cuenta que ni todo es verdad ni nada es mentira.

Sobre el escritor

Ramón Matabosch Grífol (Barcelona, 1964) es Licenciado en Derecho, Máster en Administración de empresas, con Estudios Superiores Musicales en el Teatro del Liceu de Barcelona. Padre de dos hijos, ha ejercido diferentes puestos de responsabilidad en empresas del sector asegurador y sanitario. El autor se define siempre como un lector voraz y empedernido. Pero lo más relevante, comenta que dispone de una habilidad muy acentuada para todas aquellas actividades que no dan dinero y de una incapacidad funcional para cualquier actividad que precise habilidades informáticas o tenga algún tipo de motor asociado.

"No sé por qué, pero necesito escribir para estar en paz conmigo mismo y en un acto de vanidad por mi parte completar la frase de Montaigne."La palabra es mitad de quien la pronuncia, mitad de quien la escucha". Yo añadiría: "Y la palabra una vez escrita pertenece a quien la lee".

Del relato 'El primer día del resto de mi vida'.