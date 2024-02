Liderando la empresa; buen profesional y buen gestor

Los buenos profesionales que trabajan en empresas suelen tener habilidades técnicas y conocimientos especializados en un área específica de trabajo. A su vez, los gestores destacan por la capacidad de liderazgo, toma de decisiones estratégicas y gestión eficiente de recursos.

Según indica Guillermo Arrizabalaga, talento asociado de Manager in Motion, la confluencia entre estos dos perfiles es fundamental para conseguir resultados exitosos en el mundo empresarial actual. Este profesional trabaja como interim manager y se especializa en gestión empresarial de pymes con foco en finanzas y desarrollo de personas para mejorar la rentabilidad de empresas.

Habilidades de gestión y profesionales Los empresarios considerados como buenos profesionales suelen tener habilidades técnicas sobresalientes y una comprensión profunda de la industria en la que trabajan. A partir de estos conocimientos, pueden generar ideas innovadoras o soluciones creativas para superar diferentes desafíos. Además, destacan en la ejecución de proyectos y se enfocan en cumplir con altos estándares de calidad.

Por otra parte, a la hora de liderar una empresa es necesario disponer de habilidades de gestión. Para ello, es necesario conducir equipos e inspirar empleados de una manera efectiva sin caer en modelos autoritarios o paternalistas que obturan cualquier tipo de iniciativa. En este sentido, la capacidad de comunicación efectiva es crucial. Los buenos líderes escuchan activamente y aprovechan el talento disponible para conseguir un crecimiento de la organización.

Además, para gestionar correctamente hay que aprender a delegar y desarrollar un plan de futuro con una visión amplia para garantizar la sostenibilidad de una empresa, así como estar abierto al cambio para modernizar métodos que ya no funcionan bien. Otro factor de relevancia para garantizar un camino exitoso es la formación continua y la capacidad de estar abierto a cambios. Esta capacitación también debe extenderse a la plantilla.

Desarrollar capacidades con el soporte de un interim manager Recientemente, Guillermo Arrizabalaga fue contratado para dirigir dos pymes que dependen de una misma fundación. El objetivo de su trabajo era gestionar con independencia y conseguir que fueran sostenibles.

Para ello, durante el primer mes, este especialista consiguió aprobar planes estratégicos a dos años que contemplaban aspectos como viabilidad financiera, transformación digital y desarrollo del personal. Además, logró obtener financiación bancaria para mejorar la liquidez, amplió el desarrollo comercial para llegar a más clientes e implementó un nuevo software ERP para ganar en eficiencia.

Mientras tanto los directivos y empleados de ambas empresas continuaron desarrollando sus habilidades de gestión. A lo largo de su carrera, Guillermo Arrizabalaga ha coordinado equipos profesionales integrados por ingenieros, abogados, informáticos y otros especialistas. En todos los casos, la combinación de habilidades técnicas y de gestión son fundamentales para que una empresa alcance un éxito sostenible.

Con el apoyo de Manager in Motion y profesionales como Guillermo Arrizabalaga, una empresa puede alcanzar objetivos claves en el corto o medio plazo y reforzar su sostenibilidad mientras sus equipos adquieren nuevas capacidades profesionales y de gestión.