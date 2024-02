Sol Rozmit enseña las herramientas para descubrir la magia interior que todos poseen en su primera obra, 'Tenemos magia y no lo sabemos'

Sol Rozmit aterriza en el mercado editorial de la mano de Círculo Rojo, con su obra Tenemos magia y no lo sabemos. Lleva años escribiendo los pensamientos que le cruzan la mente como vía de escape. Y gracias a eso, después de un tiempo, cuando vuelve a leer lo que escribió, puede conectar con quien fue para saber quién es, en quién quiere convertirse y quién no puede volver a ser.

Aunque a priori pueda parecer un cuento común, su intención es transmitir el inmenso poder con el que cuenta cada individuo en su interior. Lo que más destacaría la autora de su libro es "el poder enseñar a los niños la magia, o más bien recordárselo, ya que ellos en el fondo lo saben. Hacerles saber desde pequeños que uno mismo es el creador de su vida, que el poder del corazón ayuda a conseguir las metas, que el poder de la gratitud abre caminos, que todo lo que se imagina se puede hacer realidad". La necesidad de enfocar las enseñanzas desde un punto de vista emocional, ya que viene en la esencia humana.

En principio, va orientado a un público infantil, porque ellos deben aprender y a la vez tienen mucho que enseñar. El deber de un adulto es hacer que esa magia siga en su interior e intentar que no se olviden de ese enorme poder.

"El lector en esta obra se va a encontrar cuatro pequeñas historias que le pueden ayudar a creer en uno mismo y a conocer un poco sobre el inmenso poder que se posee. Este cuento es una mínima introducción a un mundo enorme de posibilidades. Hoy en día, hay muchísima información al alcance de las manos, sobre el poder del corazón, el poder de la gratitud, entre otros muchos, de los cuales se puede aprender y beneficiarse de ellos, ya que están ahí, aunque muchas veces no se quiera verlos. Con Tenemos magia y no lo sabemos, se pueden encontrar pequeñas herramientas para ayudar a los niños a construir la vida que realmente desean", tal y como explica la autora.

Sinopsis "Pequeñas historias que nos harán descubrir, con simples trucos, toda la magia que tenemos en nuestro interior; recordándonos que no hay límites cuando nuestros pensamientos y emociones se juntan.

Podemos lograr todos nuestros sueños.

Tú también puedes hacerlo, tienes magia en tu interior."

Autora Sol Rozmit (Santiago de Chile, 1985), criada entre dos tierras, Santiago de Chile y Asturias. Su pasión por la literatura surge a muy temprana edad, siendo este medio su principal herramienta de conocimiento y entretenimiento.

Esta obra surge con la ilusión de que las personas sepan desde pequeñas todo el poder creador que tienen en su interior, con el deseo de que pueda llegar a la mayor cantidad de niños y niñas y puedan descubrir la magia que poseen en su interior a una temprana edad, para que así la puedan utilizar con una mayor facilidad, creencia y fe cuando sean mayores.