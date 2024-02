La innovadora aplicación que asegura las obras de arte gracias al blockchain

En un mundo donde el fraude por falsificación representa un peligro constante para artistas, galeristas y coleccionistas, el empleo de la tecnología Blockchain ofrece potencial para proporcionar una solución completa y confiable. Una empresa española ha desarrollado iTrustArt, una revolucionaria aplicación que, utilizando Blockchain, permite garantizar de forma sencilla la integridad e inviolabilidad de los certificados de autenticidad Seguridad y autenticidad garantizadas

iTrustArt permite a los usuarios autorizados generar certificados digitales robustos para que las obras preserven el valor y la garantía de autenticidad para siempre proporcionando así un valor añadido adicional a las obras de arte.

Uno de los fundadores, Vicenç Masanas, ha expresado que "cuando la gente habla de Blockchain en seguida vienen a la mente temas como las criptomonedas, las estafas piramidales, la complejidad de un mundo alejado del nuestro. Sin embargo, el concepto de Blockchain es todo lo contrario. Lo podemos ver como un registro distribuido, consultable por cualquiera, que garantiza no solo la disponibilidad de la información, sino su integridad, su trazabilidad. Es decir, proporciona fiabilidad".

Como experto en informática, expresa su interés en resolver problemas reales a través de la tecnología: "es prácticamente imposible alterar información en una base de datos que reside en cientos de miles de nodos distribuidos, mientras que sí es muy sencillo atacar y corromper la información de una base de datos única que reside en un registro central. Ni qué decir si hablamos de un certificado que reside en un papel con un sello".

La sencillez de iTrustArt

El gran atractivo de iTrustArt radica en su simplicidad. No es necesario ser un experto en Blockchain, ni disponer de wallets ni criptomonedas. Todo el proceso se realiza a través de una sencilla y segura aplicación instalada en un teléfono móvil.

Verificación de la obra de arte: sólo un usuario autorizado como "Certificador Verificado" puede cargar y verificar la autenticidad de las obras de arte. Certificado digital: una vez que la obra de arte ha sido verificada, se genera un certificado digital que queda protegido permanentemente en el registro Blockchain. Esto permite tener la información disponible de forma pública y veraz. Transferencia de propiedad: un certificado puede pasar de un propietario a otro, siempre de forma segura, registrando la operación de nuevo en Blockchain. De esta forma, una vez acordadas las condiciones de la transacción (que pueden seguir el curso habitual actual), el propietario del certificado lo traspasa al nuevo dueño compartiendo un código QR. Todo esto queda documentado y es rastreable en la red Blockchain, asegurando la protección y trazabilidad de la transacción. ¿Qué es la tecnología Blockchain?

Blockchain es un sistema de registro de transacciones digitales descentralizado, seguro e inmutable. Almacena información en bloques interconectados, cada uno de los cuales contiene una referencia a su bloque anterior, lo que dificulta su alteración o eliminación.

Esta tecnología es ampliamente usada por industrias como la banca, seguros y todas aquellas que valoran altamente la disponibilidad, integridad y trazabilidad de la información. Las criptomonedas son el caso más conocido, pero no el único.

¿Cómo beneficia la Blockchain al mundo del arte y el coleccionismo?

La tecnología Blockchain aplicada al arte y al coleccionismo, permite garantizar la salvaguarda los derechos de autor de los artistas, la gestión segura de los certificados de autenticidad facilitando la transparencia y veracidad de las transacciones gracias a un registro inalterable y seguro.