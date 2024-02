Una novela para reflexionar sobre la migración a través de la comedia

"¿Qué pasa después de morirte atragantada por una loncha de jamón de Jabugo?" Esa es la premisa de la nueva novela de Alba García Marcos, una autora que se atreve a romper con los mitos de la inmigración española en clave de humor La periodista y escritora andaluza, Alba García Marcos, publica su primera novela, tras el éxito de la colección de relatos gastronómicos Los Apericuentos, Más p´allá que p´acá. Una comedia con unos protagonistas españoles que emigran a Londres por razones diferentes.

La obra, titulada, Más p´allá que p´acá, es una comedia donde la escritora quiere reflexionar sobre la vida de los españoles en Londres en clave de humor. "Siempre se tiene en la mente los que se van por necesidades económicas, pero en Londres hay muchas realidades diferentes a esa".

Según datos proporcionados por el INE, en el 2023 había 181.181 españoles viviendo en Reino Unido, cifra que aumenta si se tiene en cuenta que no todos los españoles se registran en el Consulado.

La autora estará presente en varios actos literarios como Sant Jordi o la feria del libro de Algeciras.

La historia tiene una protagonista de La Línea que lee las cartas a españoles que viven en Londres y a raíz de un accidente se ve obligada a cumplir una misión un tanto disparatada.

El libro ya está a la venta en la web de la editorial malagueña Elvo y puede encontrarse en todas las librerías de España.

Sinopsis

La tarotista Ms. Moon muere atragantada por una loncha de jamón en su tienda de Londres tras echar las cartas a sus cuatro clientes españoles. Tiene diez días para solucionar sus asuntos pendientes en la tierra, si no quiere quedarse en el insulso limbo para siempre.

¿Será tiempo suficiente para ayudar a un actor frustrado a no caer en sus adicciones, a una psicóloga a que acepte su condición sexual, a una peluquera que huye de un mafioso ex y a un hombre que vive ninguneado por su mujer?

Demasiados frentes abiertos para una aprendiz de fantasma.

Autora

Alba García Marcos (Algeciras, 1985) es una periodista que siem­pre ha estado vinculada al mundo de la comunicación y las letras. Reside en Londres desde 2014. En su blog, Las letras de Alba, es­cribe sobre libros, historias cor­tas y es el lugar donde nacieron los Apericuentos. Ha recibido varios premios literarios como el Málaga Crea de Microrrelatos del 2020 o la mención especial del jurado del Premio periodístico gastronómico Álvaro Cunqueiro. Más p´allá que p´acá es su primera novela, publicada con la editorial malagueña ELVO.

Redes sociales de la autora

Instagram: @alba_escritora

Facebook: Las letras de alba