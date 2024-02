Así son los exitosos cursos online de este guitarrista navarro con más de 100.000 seguidores en Youtube

Aitor Ortigosa, más conocido como Aitor Epas Guitar, ofrece a alumnos de todo el mundo cursos online de diferentes temáticas relacionadas con la guitarra De ser un hobby a convertirse en su profesión. Así ha sido la transformación de Aitor Ortigosa Fernández, más conocido como Aitor Epas, un guitarrista que gracias a sus videos en Youtube ha alcanzado esta semana los 100.000 suscriptores y ha hecho de sus clases online su forma de vida.

"Empecé tocando la guitarra hace 25 años y como era lo que más me gustaba quise profesionalizarlo, por lo que tras formarme con muchos profesores empecé a dar conciertos y clases privadas y acabé dedicándome exclusivamente a ello", señala Aitor, que nació en el barrio pamplonés de Etxabakoitz, aunque actualmente vive en Ayegui.

Tras dedicarse ya profesionalmente a su hobby, es cuando en 2014 decidió lanzarse y abrir su canal de Youtube, donde poco a poco empezó a subir videos. "Empecé haciendo vídeos de lo que me apetecía, sobre todo un montón explicando solos de guitarra de grupos de rock famosos y cada día me seguían más personas, pero tampoco tenían tanta repercusión, hasta que empecé a hacer algunos vídeos temáticos de enseñanza y ahí sí que noté que empecé a crecer más", señalaba Aitor.

Tras algunos vídeos exitosos, los seguidores de Aitor comenzaron a subir, y empezó a recibir propuestas de personas interesadas en sus clases. Es por ello que en 2019 empezó a desarrollar su academia de cursos online, que tuvo una gran acogida y explotó en pandemia, cuando los cursos pasaron a convertirse en su negocio principal, que compagina con su labor docente en la academia musical Rompecuerdas.

Cursos online Aitor Epas

En los cursos online de Aitor Epas Guitar se ofrecen cursos tanto de guitarra eléctrica como acústica, y de todo tipo de géneros, como rock o heavy. Son videocursos de una temática y de niveles distintos, de iniciación ha avanzado, y todos los vídeos de los cursos están presentes en la plataforma y se pueden volver a ver en el momento en el que se desee.

También es posible realizar mentorías personales o pertenecer a la comunidad Rompecuerdas, en la que mediante una suscripción con la que se tiene acceso todas las semanas a una clase en directo con Aitor, que puede ser una masterclass de un tema en concreto o correcciones, en los que los suscriptores suben un vídeo tocando a Youtube y Aitor lo corrige para indicar qué está bien y qué mejorar. "Noto que la gente poco a poco se va quitando el miedo de las clases online, muchos me escriben para decirme que están muy contentos con los cursos", señala Aitor, que diferencia los vídeos que sube a Youtube de los de sus cursos, que son más didácticos y están enfocados más en el aprendizaje.

Por último, las mentorías personales están enfocadas en un aprendizaje de alto rendimiento en un plazo de tiempo concreto, normalmente seis meses, en los que se traza un plan y mediante videollamadas grabadas, videolecciones personales y cursos asociados se va aprendiendo en el aspecto que se quiera mejorar. La clave es obtener resultados lo más rápido posible de una forma personalizada.

Para más información acerca de los cursos de Aitor Epas Guitar se puede entrar en aitorepasguitar.com donde se puede contactar a través del correo o de WhatsApp, así como consultar y escribir a sus redes sociales.