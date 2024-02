mark’ennovy convierte Getafe en su sede central de producción para toda Europa, a la vanguardia tecnológica en salud visual

mark’ennovy forma parte de la familia de compañías de Euclid Vision Group y desde Getafe abastecerá a toda Europa, convirtiéndose en su escaparate para EMEA. Uno de los pilares de la empresa es la personalización, que se evidencia en más de 1 billón de parámetros disponibles a la hora de fabricar las lentes de contacto. En un contexto de creciente externalización, la marca apuesta por la fabricación local y el I+D+i propio, asegurando una mínima huella de carbono mark'ennovy, una de las empresas fabricantes de lentes de contacto torneadas más importantes del mundo, trae a Getafe su nueva fábrica con la que multiplicarán por cinco su capacidad de producción para dar servicio a miles de usuarios de lentillas en toda Europa.

De los 1,5 millones de usuarios de lentes de contacto en España, al menos uno de cada cuatro pacientes podría precisar una lente de contacto individualizada. "En mark’ennovy cubrimos esas necesidades, gracias a nuestro servicio 100% personalizado. Realizamos el proceso completo de fabricación de cada lente de contacto. Desde la fabricación de la materia prima (in house con nuestro propio I+D), pasando por el tallado acorde con las necesidades únicas de cada ojo con nuestros tornos de diamante, finalizamos con un proceso de hidratación para que, después de un riguroso control de calidad, liberemos una lente de contacto totalmente individualizada al usuario, incluso con su nombre grabado", comentaCristian Ostrowski, CEO de mark'ennovy.

La fábrica se ha inaugurado de la mano de la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández Barroso, así como partners importantes de la salud visual y medios de comunicación. El grupo -representado en la región EMEA por Cristian Ostrowski- ha inaugurado oficialmente la que se ha convertido en la fábrica de lentes torneadas más puntera de Europa.

Porque en el ámbito de la salud visual, mark’ennovy es sinónimo de calidad y personalización. "Como marca española, mantenemos un firme compromiso con la innovación y la sostenibilidad tanto ecológica como social. Por ello, hemos decidido instalar en Getafe nuestro HUB de producción para toda Europa. Tecnología, I+D+i y personalización son los tres pilares de esta nueva sede, que quintuplica nuestra capacidad de producción y servicio a miles de usuarios de toda Europa", añade Ostrowski.

"Casi 200 empleados hacen posible que nuestras lentes de contacto den respuesta a las necesidades de cada usuario a lo largo de toda su vida. Atendemos desde el control de la miopía en la infancia hasta cualquier tipo de ametropía, con o sin astigmatismo, en la fase adulta y asegurando una visión óptima a cualquier distancia cuando aparece la presbicia",comentaOstrowski.

Desde su incorporación en Euclid Vision Group, el crecimiento disruptivo de la compañía ha rebasado la capacidad de su antigua fábrica en Majadahonda. Desde ahora, Getafe es el escaparate del grupo en EMEA. Esta nueva planta, puntera tecnológicamente,destaca por su maquinaria y diseño, en el que se ha tenido en cuenta hasta el material del suelo, garantizando una excelente reproducibilidad de las lentes. "La transición de todo el proceso de traslado de fábrica, logística y oficinas desde Majadahonda a Getafe se ha llevado a cabo sin dejar de dar servicio a nuestros pacientesque requieren de nuestros productos, en muchos casos, no sustituibles", explica Ostrowski.

La realidad es que la salud visual se está, por fin, convirtiendo en una prioridad en España: en un contexto en el que las necesidades visuales no hacen más que aumentar, sobre todo en la miopía infantil y la presbicia, donde se necesitan medidas a la altura. "Sabemos que uno de cada tres jóvenes de 12 a 18 años ya es miope, por ello uno de nuestros objetivos es tratar dicha ametropía en edad infantil para prevenir posibles patologías en edad adulta y poder garantizar una mejor calidad de vida", añade Ostrowski. En el caso de los adultos, a partir de los 40 años, la práctica totalidad comienza con la presbicia o vista cansada, segmento en el que la compañía es experta. "La prioridad de nuestro grupo es acercar la personalización y la tecnología más puntera en salud ocular a nuestros pacientes", concluye Ostrowski.