eHoverGo presenta el futuro del entretenimiento náutico

eHoverGo revoluciona el mercado náutico. Una gama de pequeñas embarcaciones eléctricas y ecológicas con características sorprendentes pone al alcance de todos los públicos una opción asequible para navegar en familia o con amigos. Sencillos e innovadores barcos que no requieren mantenimiento ni se necesita de licencia para su conducción. eHoverGo ofrece además, opciones de personalización con diferentes medidas, motorización y baterías La compañía Jugarnia S.L., conocida por sus innovaciones en el mundo del entretenimiento familiar, ha lanzado al mercado eHoverGo. Este producto de ocio náutico está dotado de características técnicas asombrosas que destacan en su categoría. Sus dimensiones específicas son de 4,5 metros de largo, 2,40 metros de ancho y 2 metros de alto, su estructura es compacta pero espaciosa, permitiendo a los usuarios una experiencia de navegación cómoda y segura.

Las embarcaciones eHoverGo destacan por una impresionante autonomía de 2,5 horas, que puede ser extendida a 3,5 horas mediante un panel solar opcional. La batería de este dispositivo, es ligera y se adapta al motor en tan solo 3 segundos. Aunque no está concebido para competiciones, este barco puede alcanzar una velocidad de 12 km/hora, siendo ideal para disfrutar del paisaje náutico sin apuros.

Respecto a la personalización, eHoverGo ofrece diferentes opciones para adaptarse a los gustos y necesidades de sus clientes. Los eHoverGo pueden ser equipados con paneles solares, diferentes motorizaciones y baterías, y también es posible seleccionar diversas medidas de acuerdo a las preferencias del usuario.

Cabe destacar que las embarcaciones de eHoverGo son fabricadas en Europa, garantizando la máxima calidad en su producción y empleando el material DWF, material elegido por el sector náutico y militar. Además, cada barco viene con una garantía de cinco años, asegurando la tranquilidad de los usuarios respecto al mantenimiento del equipo.

Aunque la empresa no ha anunciado un plan de financiación para el eHoverGo, su lanzamiento representa una gran oportunidad para quienes buscan innovación con sistemas de ahorro energético en la navegación recreativa.

Con su diseño, autonomía, eficiencia, y garantía, eHoverGo de Jugarnia S.L. se ha posicionado como una opción destacada en el mercado de embarcaciones náuticas, aportando un toque moderno y ecológico a la navegación tradicional.