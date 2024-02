De pasión a profesión exitosa, la hotelería con Vatel España

Las actividades vinculadas al sector hotelero son de las poquísimas capaces de transformar una pasión en una profesión bien remunerada y con posibilidades de crecimiento. Según la red de escuelas de hotelería Vatel, los alumnos que participan en sus programas académicos llegan con inquietudes que pueden satisfacer en sus carreras.

Mencionan, por ejemplo, jóvenes a quienes les apasiona viajar por el mundo, a otros la multiculturalidad o aprender y descubrir. Hay quienes han manifestado su interés por cultivar idiomas, algunos por trabajar en equipo y otros vivir el mundo hotelero. Son pasiones que se pueden transformar en una carrera productiva.

Marcar la diferencia con una metodología propia Vatel es una red global de escuelas de hotelería que funciona desde el año 1981 y que tiene presencia en Europa, América, Asia y África. Desde su incorporación a los programas, los alumnos tienen acceso a un tejido de talentos conformado por más de 42.000 graduados. Con ellos, los estudiantes pueden realizar prácticas y compartir ofertas de trabajo.

Vatel España ofrece a sus alumnos las mejores oportunidades de cumplir sus sueños porque no solo interviene la red de graduados. A la enseñanza teórica que, atentamente está impartida por profesionales del sector en activo, se le añaden periodos extensos de prácticas en las principales cadenas hoteleras y empresas de la industria turística nacional e internacional. Estas actividades extracurriculares proporcionan escenarios propicios de intercambios con los cuales se construyen relaciones estratégicas para el futuro profesional.

Esos contactos por lo general están en compañías de renombre como Accord, Hyatt, Marriot, Four Seasons, Intercontinental, Hilton o Radisson, entre otras. Son estas firmas quienes los acogen para sus prácticas y los contratan cuando se gradúan. Los estudiantes de Vatel tienen muchas salidas profesionales porque desde el primer año están en contacto permanente con el mundo real.

¿Qué programas formativos ofrece Vatel en España? Para que las nuevas generaciones puedan concretar sus sueños en el sector del turismo, el equipo de Vatel ha diseñado 3 programas formativos muy completos. El primero de ellos es Dirección Hotelera Internacional, dirigido a graduados de bachillerato que desean formarse para cualquier Dirección Operativa dentro de un hotel.

Esta carrera tiene una duración de 3 años y el título otorgado está avalado por el Estado Francés. Durante toda la carrera, los alumnos pasan 16 meses haciendo prácticas en hoteles de 3 a 5 estrellas. El segundo es el programa MBA in Hotel Business Intelligence & Data Analytics, con una duración de 9 meses. Es un programa tutelado por perfiles en activo de la cadena Meliá.

Por su parte el MBA en Dirección Hotelera Internacional es una formación integrada por 90 unidades de créditos. Estos se aprueban en 6 meses de clases teóricas y otros 6 meses de actividades prácticas. Estas últimas abarcan más de 1.000 horas y se realizan en empresas consolidadas del sector hotelero. Está dirigido a titulados superiores y a profesionales con al menos 5 años de experiencia.

La escuela selecciona atentamente a sus alumnos mediante un proceso de selección propio que está abierto a los interesados en su página web.