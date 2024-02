Antifrizz un mercado en auge para vender en Amazon

En los últimos años, han surgido un sin fin de productos y artilugios para el cabello. Aunque paulatinamente se han ido desarrollando mecanismos más amigables con la fibra capilar, de todas maneras se siguen elaborando productos y realizando procedimientos como el secado, el planchado, las decoraciones, los tintes o los tratamientos de alisado, que pueden afectar negativamente al cuero cabelludo.

Sumado a todo esto, el clima y los factores contaminantes que circulan en el medioambiente también afectan la salud capilar. Por lo tanto, incluso las melenas que no son sometidas a los procedimientos mencionados también pueden sufrir diversos daños.

Por estas razones, cada vez es más popular la reposición de aminoácidos anti-frizz. Y, en tal sentido, tanto salones de belleza como negocios dedicados a la venta de productos para el cabello deben contar con proveedores de confianza, como Keratin Europa, que le garanticen un stock de ese tratamiento de la manera que tiene de trabajar.

Reposición de aminoácidos anti-frizz La empresa explica que la reposición de aminoácidos es un polifenol de origen vegetal, que se puede extraer de las cáscaras de una amplia variedad de árboles y frutas. Ese componente, al ser aplicado en el cabello aporta enormes beneficios para restaurarlo, debido a que toda la estructura capilar, tanto a lo interno como a lo externo, tiene la capacidad de absorber los aminoácidos.

En otras palabras, no solo se trata de un producto que se queda en la superficie de las hebras, sino que alcanza las estructuras internas, dando paso a la activación de un proceso de regeneración profunda.

Todo esto ayuda de diversas maneras. El efecto más notorio es la eliminación o reducción significativa del frizz. Y, por lo general, esa es la principal causa por la que muchas personas solicitan el tratamiento. Pero, Keratin Europa precisa que ese no es el único beneficio que aporta la reposición de aminoácidos, ya que también aporta brillo y suavidad al cabello, al tiempo que lo hidrata y lo nutre de manera profunda.

Hebras protegidas ante los productos químicos La empresa añade que, más allá de lo visible, este tratamiento capilar re-alinea los puentes, reestructura las cadenas cistínicas, refuerza el colágeno natural, origina la reconstrucción intercelular, fortalece las hebras y las prepara para soportar todo tipo de procesos químicos.

Cabe destacar que Keratin Europa elabora sus tratamientos única y exclusivamente con elementos orgánicos. Por ende, sus productos son libres de formol y el formaldehído.

También importante señalar que dicha empresa destaca en el mercado de productos para el cabello, debido a que se dirige especialmente a quienes quieren crear su propia marca. Por lo tanto, además de desarrollar y suministrar los tratamientos, la compañía también ofrece asesorías en cuanto a diseño, publicidad y contenido para las redes sociales. A la par, se mantiene abierta para desarrollar nuevos productos con base en los ingredientes que el cliente tenga en mente.