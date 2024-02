Healthy Fun, una app que impacta positivamente en la salud de los hijos

En una época donde los problemas de salud se vuelven cada vez más complejos y generalizados, Healthy Fun, una app desarrollada por una startup española, emerge como una solución innovadora diseñada específicamente para combatir uno de los desafíos más urgentes de la sociedad: la creciente tasa de sobrepeso y obesidad infantil que ya afecta a más del 40 % de la población. Fundada bajo uno de los principios más esenciales del emprendimiento, la identificación de un problema crítico y la focalización en una solución específica, Healthy Fun se posiciona en la vanguardia del cambio positivo en el bienestar y la salud infantil.

El COO de Healthy Fun Tech SL, Fernando Vergara, explica: "Nuestra misión nació de una observación sencilla, pero profundamente impactante: un porcentaje significativo de niños y niñas se enfrenta a desafíos de salud que podrían mitigarse, o, incluso, prevenirse con las intervenciones educativas adecuadas, desde enfermedades metabólicas, como la obesidad o la diabetes, hasta el actual sedentarismo que afecta a nuestra sociedad, el espectro es amplio, y las consecuencias duraderas. Con Healthy Fun, decidimos no ser meros espectadores de esta crisis".

La plataforma se basa en la integración de tecnología punta y gamificación para promover estilos de vida más saludables y sostenibles en la población infantil. A través de juegos interactivos, desafíos y actividades educativas, la app no solamente busca educar, sino también, motivarles a adoptar hábitos saludables de manera divertida y atractiva.

"Identificar el problema fue el primer paso. El siguiente, y, quizás el más crucial, ha sido diseñar una solución que sea efectiva, accesible y atractiva, y la tecnología nos ofrece una oportunidad única para hacer precisamente eso. Estamos comprometidos con la idea de que cada niño y cada niña merece la oportunidad de vivir una vida saludable, y, a través de Healthy Fun, estamos haciendo esa visión una realidad", añade el COO.

Además de su alineación con el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil y su enfoque innovador en la salud, Healthy Fun está comprometida con la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, subrayando su papel en la promoción de un futuro más sostenible y saludable. En particular, Healthy Fun aporta significativamente a 6 ODS:

-ODS 3, Salud y Bienestar: al promover hábitos saludables entre los niños y las niñas, Healthy Fun aborda directamente el objetivo de garantizar una vida sana y el bienestar de la población infantil.

-ODS 4, Educación de Calidad: a través de la enseñanza lúdica y la integración de actividades educativas en su plataforma, Healthy Fun contribuye a asegurar una educación inclusiva, de calidad y equitativa, promoviendo así oportunidades de aprendizaje.

-ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructura: mediante el desarrollo y la implementación de la tecnología educativa avanzada, Healthy Fun está a la vanguardia de la innovación, contribuyendo al desarrollo de infraestructuras resilientes.

-ODS 12, Producción y Consumo Responsables: Healthy Fun promueve la sensibilización sobre estilos de vida sostenibles, educando en la importancia del consumo y la producción responsables.

Al estar dirigido su uso principalmente en colegios, no solo maximiza el impacto en la salud y el bienestar de la población infantil, sino que, también, refuerza el compromiso con la educación de calidad y la innovación tecnológica, pilares fundamentales para el desarrollo sostenible. Esta integración de los objetivos refleja un enfoque holístico hacia la solución de los problemas globales, haciendo que esta app sea un actor clave en la promoción de un futuro más saludable y sostenible.

"La integración de los ODS en nuestra misión subraya nuestro compromiso con la salud y con un futuro sostenible para la sociedad. Con Healthy Fun, creamos un impacto positivo que va más allá de la salud individual, contribuyendo con los esfuerzos globales hacia el desarrollo sostenible", afirma Fernando.

La implementación de Healthy Fun en el entorno educativo, junto con su alineación con los ODS, representa un avance significativo hacia la materialización de estos objetivos globales, demostrando cómo la innovación tecnológica y educativa, puede ser un motor para el cambio positivo y sostenible.

La iniciativa ya ha comenzado a generar interés entre las familias, personal docente y profesionales de la salud, quienes ven en Healthy Fun una herramienta valiosa para complementar las estrategias tradicionales de educación y promoción de la salud. Este interés se ve reforzado por el compromiso continuo con la innovación y la mejora, no solamente en términos de experiencia de usuario y jugabilidad, sino, también, en cómo interactúa con otros actores relevantes en el ámbito de la salud y la educación.

A pesar de que la aplicación ya está terminada y en uso, este gran equipo está constantemente desarrollando mejoras. Próximamente, se lanzará una actualización importante que permitirá a las empresas relacionadas con este público objetivo obtener beneficios de su participación, a cambio de ayudar con la implementación en los colegios.

"Creemos que es un modelo win-win en toda regla, ya que está pensada para que todos se beneficien: los niños y las niñas con la educación; las administraciones públicas, obteniendo una herramienta para disminuir este gran problema de salud; y las empresas, con su implementación a través de su Responsabilidad Social Corporativa. Así mismo, en los casos de que los servicios que brinden dichas corporaciones estén relacionados con hábitos saludables, también podrán anunciarse obsequiando con cupones, descuentos u otras ofertas, para que la población infantil obtenga recompensas por su aprendizaje", explica el COO de esta startup.

Este enfoque innovador refuerza la misión que tienen de promover un estilo de vida saludable y sostenible en la infancia y ofrece a las empresas una oportunidad única para contribuir de manera significativa a la comunidad, al mismo tiempo que integran sus esfuerzos de Responsabilidad Social Corporativa en un proyecto con impacto real. La colaboración entre Healthy Fun, el sector educativo, las administraciones públicas y el sector privado, promete mejorar la salud y el bienestar de la población infantil, a la vez que crea un ecosistema de apoyo que beneficia a todas las partes involucradas.

Con la mirada puesta en el futuro, esta interesante startup continúa su trayectoria de crecimiento e innovación, estableciéndose como una herramienta esencial en la prevención de la obesidad infantil y como un modelo a seguir en la integración de la tecnología, la educación y la responsabilidad social.