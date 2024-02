Hydrostat gana Venture on the Road Palma de Mallorca, organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra

La startup Hydrostat ha creado un sensor que permite el control del estado hídrico en cultivos leñosos con el objetivo de reducir el consumo de agua en el regadío y mejorar la calidad del fruto "Hydrostat" se ha proclamado la vencedora en esta tercera parada de Venture On The Road del 2024, que tuvo lugar ayer por la tarde en la ciudad de Palma. El programa ha sido organizado por BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket y Wayra, el principal programa de innovación abierta de Telefónica, a los que se suma como colaborador Google for Startups.

Tras su segunda parada en Elche, el evento itinerante volvió a reunirse este jueves 15 de febrero en Palma de Mallorca. En esta edición, Venture on the Road mantiene los mismos objetivos: buscar los mejores proyectos de cada región y dar la posibilidad a las startups en fases iniciales de presentarlos ante inversores reales y generar un networking de calidad.

En esta tercera parada, que se celebró ayer en el TravelTech Lab, ubicado en la sede de HBX Group, Venture On The Road Palma contó con la colaboración del ecosistema local gracias a HBX Group y EmprenBit.

Las cuatro startups finalistas fueron: Ecologi: solución de trazabilidad que permite realizar un seguimiento del producto desde su origen hasta la venta final, monitorizando en tiempo real productos alimentarios; Hydrostat: sensor que permite el control del estado hídrico en cultivos leñosos con el objetivo de reducir el consumo de agua en el regadío y mejorar la calidad del fruto; Iberiantax: software que facilita la presentación de impuestos para propietarios de inmuebles no residentes en España; Tripresale: marketplace que posibilita la reventa de estancias hoteleras entre particulares.

En el acto en Palma, Javier Darriba, general partner en Encomenda y mentor de SeedRocket, participó con una ponencia titulada: ‘Lo que tienes que saber si inviertes en una SaaS’, en la que habló sobre algunas consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de saber si el proyecto en el que vas a invertir es una SaaS.

"Hydrostat", la startup ganadora de Venture on the Road en Palma, ya tiene su puesto en la final nacional que se celebrará en el mes de junio de 2024 en Madrid, junto a los proyectos ganadores del resto de las paradas. Asimismo, formará parte del programa de nativos digitales de Google Cloud con hasta 2.000 dólares en créditos válidos durante 9 meses y seguimiento técnico con los ingenieros de la propia plataforma; también tendrán acceso gratuito a office hours técnicas y de estrategia de negocio por parte del equipo; así como acceso preferente a formación avanzada de los programas de training de Google Cloud Platform.

Venture On the Road continuará su gira itinerante por diferentes ciudades españolas para localizar talento y startups prometedoras a nivel regional más allá de las grandes ciudades de referencia como son: Madrid y Barcelona. En concreto, el evento ya ha pasado por León y Elche, y próximamente lo harán por San Sebastián, Málaga y Vigo antes de la gran final que tendrá lugar en Madrid.