MTB Gestión Inmobiliaria, especialistas en intermediación inmobiliaria

El sector inmobiliario español se mantuvo en recesión el pasado 2023 y, según señala la mayoría de expertos, seguirá así en el presente año 2024. Se trata de un escenario no muy favorable, sobre todo por la caída de las ventas y unos precios medios poco accesibles para un mercado compuesto por compradores sin alto poder adquisitivo y un acceso a la financiación limitado.

En este contexto, la intermediación inmobiliaria representa un arma poderosa para tener éxito en la gestión de propiedades. En Madrid, MTB Gestión Inmobiliaria destaca por sus servicios especializados en intermediación inmobiliaria de propiedades de alto stading.

Razones para elegir a MTB Gestión Inmobiliaria Madrid ha sido reconocida como la octava mejor ciudad del mundo en 2023, según el ranking de World’s Best Cities. La gran popularidad de la ciudad como capital del país, su economía, su alto movimiento empresarial y comercial hacen de ella el mayor centro del mercado inmobiliario en España. Es por ello que, para atender la actividad inmobiliaria en la ciudad, se necesitan profesionales altamente capacitados y experimentados, que puedan encargarse de cualquier proceso, con absoluta profesionalidad y experiencia.

MTB Gestión Inmobiliaria tiene más de 15 años de trayectoria en la intermediación inmobiliaria de zonas prime en Madrid, realizando un trabajo impecable y con magníficos resultados. La agencia destaca por mantener un trato personal y muy cercano con cada uno de sus clientes, a quienes involucran solo en las decisiones importantes, mientras ellos se encargan de todos los detalles y pormenores con gran profesionalidad. Su servicio personalizado mantiene informado en todo momento al cliente, indicándole los pasos que debe realizar y mostrándole las mejores opciones de acuerdo a sus intereses y posibilidades. Sobre todo, presentan un servicio integral que le brinda seguridad antes, durante y después de cualquier negociación.

El escenario de las zonas prime del sector inmobiliario En los últimos meses, el mercado inmobiliario se ha visto afectado por diversos factores, como la subida de tipos, la escasez de oferta de vivienda de obra nueva y una economía empobrecida en muchos sectores de la población. Sin embargo, para el sector prime, esto parece no incidir negativamente, y es que, donde muchos ven crisis, otros ven oportunidad de negocios. En el 2023, el segmento de lujo tuvo un crecimiento del 35 % respecto a la desaceleración del 14 % en 2022 en la compraventa. Las propiedades prime en barrios selectos de Madrid como Salamanca y Chamberí siguen siendo uno de los atractivos principales de los inversores internacionales. Por ello, el 2024 representa un año lleno de oportunidades para propietarios con visión que quieran aprovechar sus propiedades, ya sea para la compraventa o el alquiler.

Con los servicios de intermediación inmobiliaria de MTB Gestión Inmobiliaria, los propietarios de viviendas de lujo de Madrid pueden sacar ventaja de sus inmuebles acompañados por verdaderos profesionales del sector.