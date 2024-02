La variada trayectoria de Mercedes R. Cervantes en el mundo del copywriting y la escritura

Mercedes R. Cervantes es una escritora y copywriter que no ha dejado de ser noticia en el último año. Al éxito de Vida, amor, sueños y algo más se le ha sumado El impacto me cambió la vida: Cuando los miedos te superan. Con esta obra se ha engrosado un legado literario versátil y prolífico.





En esta novela narra la historia de André, un hombre que lo tiene todo y que deberá enfrentarse a situaciones que lo pondrán a prueba. La autora dice sentirse sorprendida por la acogida que ha tenido su nuevo lanzamiento, en el que mantiene su toque de humor característico.





Acabas de publicar El impacto me cambió la vida: Cuando los miedos te superan. ¿Cómo ha sido la acogida del público?





La verdad es que me ha sorprendido porque ha tenido muy buena acogida. Ha llegado en varias ocasiones a n.º 1 en Amazon y las opiniones de los lectores son fantásticas. Algunos hasta la califican de autoayuda, pero sobre todo destacan el humor y esas pinceladas del protagonista André, en las que ellos mismos se ven reflejados.





¿Qué se van a encontrar en esta novela?





Pues se van a encontrar con un dilema. Siempre les pregunto a los lectores: "Si la vida te diera una segunda oportunidad, ¿qué harías? ¿La vivirías con más ganas y te sentirías más feliz o te encerrarías en ti mismo lleno de miedos como hace André?". Esa incertidumbre les hace pensar y les lleva a querer saber más sobre la historia.





Tu obra Vida, amor, sueños y algo más va por su quinta edición y permanece en el top 10 de Amazon. ¿A qué atribuyes su éxito?





A que es un estilo diferente a lo que han leído. Me gusta imprimir en la comedia mucho humor, situaciones disparatadas y, a la vez, intriga. Eso hace que el lector se mantenga atrapado en la lectura y no pierda el interés. Además, no solo busco transmitir una historia, sino que se diviertan y se rían con ella mientras leen. Para mí, eso es fundamental.





Además, conseguí presentarlo en varios colegios de Miami con una buenísima aceptación. La verdad es que cumplí mi sueño y me siento muy afortunada. Actualmente, estoy en busca de un agente literario, porque ya he recuperado los derechos y con la pandemia se promocionó muy poco. Aún tiene mucho recorrido por hacer y a muchos lectores por conquistar.





¿Qué elementos de la vida inspiran tus obras?





Mis obras se inspiran en los problemas, obstáculos y miedos que pueden surgir en el día a día de las personas. Intento hacerles ver que con un toque de humor todo se supera mucho mejor. A través de la lectura, han sido muchos los casos en los que han superado los obstáculos/problemas y han mejorado su vida. Conozco personalmente un caso en Valencia de una lectora que me sigue y me compró la novela. Le gustó tanto que me compró otra para regalársela a una amiga suya que se encontraba mal y estaba muy decaída. Creía que no se la iba a leer, pero se la regaló igualmente. Al cabo de unos meses, la contacté para preguntarle qué tal estaba su amiga y si se lo había leído. La respuesta fue: "Sí, se lo ha leído, y gracias a eso ha cambiado el 100 %, ya no es la misma, está mucho más animada… Es asombroso el cambio que ha dado". La verdad es que me sorprendió mucho el cambio tan favorable que le ocasionó leer la historia y, por supuesto, me alegré muchísimo. Otro caso fue el de una chica joven que me reconoció en una firma en la feria del libro de Moncófar y me comentó: "He leído el libro dos veces ¡y no descarto una tercera!". Cuando le pregunté el porqué lo había leído dos veces me respondió: "Porque cuando estoy de bajón me lo vuelvo a leer, ¡y ya estoy activa otra vez!". Nunca pensé que la historia les pudiera causar tanto efecto, pero me alegra mucho de que sea así.





¿Puedes definir un factor común en tus libros?





El factor común que tienen mis obras es el humor, me encanta hacer reír a las personas. Era un reto muy difícil, pero gracias a mi empeño he conseguido superarlo, porque no es nada fácil hacer reír. Además, con el humor se consigue engañar fácilmente al cerebro, porque no distingue lo que es ficción de la realidad. Entonces, cuando empiezas a leer la obra y detrás de una sonrisa tienes otra y, después otra más, y eso se va repitiendo una y otra vez, el cerebro lo acoge como que esa persona es feliz porque sonríe y se divierte. Así que, cuando terminan la lectura, los lectores me comentan que no pueden quitarse la sonrisa de la cara, ¡y eso es fantástico porque he conseguido que se sientan más felices!





Otro motivo por el que escribo comedia es porque me encuentro gente que dice que hace tiempo que no sonríe. Una persona me comentó que hacía años que no se reía, ¡y eso no puede ser! Tenemos que revertir esa situación. Hay gente que desde la pandemia ha dejado de tener ilusión por la vida y simplemente se limitan a vivir el día a día haciendo cosas cotidianas en su casa, en el trabajo… y, bueno, humildemente intento poner mi granito de arena para revertirlo. Si saco una nueva sonrisa a las personas que me leen, pues ya me doy por satisfecha.





¿Qué proyectos literarios estás preparando para este 2024?





Tengo en mente una nueva novela en la que el protagonista se enfrentará a un problema que no puedo desvelar, pero sí puedo decir que estará llena de humor. No sabes los lectores que me leen por primera vez lo que agradecen que escriba este género literario, me dicen: "Sigue escribiendo más libros como estos, porque necesitamos libros que nos haga reír y divertirnos". De esa forma, consiguen evadirse de los problemas cotidianos y se sienten más felices.





También tienes una faceta como copywriter. ¿Qué elementos literarios te han sido útiles para escribir textos persuasivos para tus clientes?





Gracias a la experiencia que he adquirido en todos estos años como escritora, me ha servido para darme cuenta de los errores que se cometen a la hora de expresar con palabras a lo que se dedican. Me he encontrado a muchos clientes que no saben cómo expresarlo y les cuesta mucho. Recuerdo cuando les hacía preguntas para obtener más información, pero aun así, era tan escueta la respuesta que en alguna ocasión únicamente me daban dos frases de información. Pero eso no me importaba porque mi deber era averiguar toda la información que requería para realizar el trabajo. Cuando se contrata a un profesional con experiencia eso queda en un segundo plano porque al final, ayudas al cliente a destacar los valores de la empresa/negocio y, de esa forma, consigues que conecte con su cliente de una forma más directa y clara. Para eso hay que redactarlo de una forma breve, directa y lo más claro posible porque eso es lo que mejor funciona, les llega antes a los clientes y logran entenderlo a la primera.





En otras ocasiones, hay webs que hablan de una forma muy técnica que los clientes no entienden, y ahí es donde los pierden. Otra forma que el cliente rechaza a la empresa/negocio es cuando ven en la web errores ortográficos o acentos que no ponen o que los ponen donde no toca, etc. Eso quita credibilidad a la empresa y no les genera confianza.





¿Con qué tipo de contenidos te sientes más cómoda trabajando?





Con textos persuasivos para atraer clientes. Esa es una forma de destacar los valores de la empresa/negocio, porque la primera impresión es lo que cuenta. Depende de lo que le transmitas a tu cliente, lo verá de una manera o de otra. Tu web es tu escaparate y debes tener bien claro lo que quieres transmitir a tu cliente.





Hoy se están generando contenidos con herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué puede aportar un copywriter para mantener una calidad superior en los contenidos que produce?





Esa es una muy buena pregunta. Conocer la inteligencia artificial está bien porque de esa forma sabes a lo que te enfrentas. En mi caso, te puedo asegurar que sigo mi propio estilo porque no me llega a convencer del todo. Cometen bastantes errores en lo que preguntas y no te puedes fiar. He conocido casos que han perdido el trabajo por no contrastar los resultados y, es obvio, al fin y al cabo, son máquinas. Aunque todos podemos cometer errores porque nadie es perfecto, pero suelen ser errores de escritura. En cambio, la IA, si te escribe una redacción puede no corresponderse en su totalidad con la realidad y eso es mucho más grave.





Háblanos de tu experiencia escribiendo para la publicación TU REVISTA10. ¿Cómo describes tu trabajo en este medio de comunicación?





TU REVISTA10 es gratuita y pueden verla aquí. Todo empezó como un hobby por mi pasión por comunicar. Cuando empecé, con tantas revistas digitales que hay, pensé, "¿por qué van a leer la mía?". Pero la constancia y el esfuerzo en realizarla tuvo sus frutos. Me encargaba de todo el diseño interior y de portada, además de las correcciones de los colaboradores, los artículos que redactaba y las entrevistas que hacía. Era una revista muy completa con varias secciones. Creo que la variedad en los artículos es lo que más llamaba la atención. Si menciono "era", en pasado, es porque en octubre de 2021 hice la última publicación, porque por falta de tiempo no podía realizarla. Lo más curioso es lo que te voy a contar a continuación. Si alguien se está preguntando "el copy, ¿realmente funciona?", pues esta es mi respuesta: obviamente lo utilicé en la revista, pero lo que sucedió después de olvidarme de ella y de dejar de compartirla, es que hace 8 meses tenía más de 10 millones de visitas y cuando volví a verla ocho meses después, o sea, en este momento tiene más de 11 millones; en menos de un año ha subido 1 millón más, por eso siempre digo que cuando lo que escribes es bueno, ¡el copy funciona solo!





Mi pasión por comunicar también me ha llevado a hacerlo a través de las ondas como locutora de radio y en un programa televisivo con Salvador Asensi, en La otra cara del éxito, en el espacio "La biblioteca", en el que hablaba de los autores y sus libros.





¿Qué tipo de contenidos está buscando el público en estos formatos?





Además de buscar información en la revista o en cualquier otro medio, siempre buscan aprender algo. Se fijan en qué le puede ofrecer, qué puede sacar de ella y qué le puede aportar, pero sobre todo, miran aquello que les llama la atención y que les interesa saber. Es fundamental crear una complicidad con los lectores/oyentes/telespectadores para diversificar y averiguar en lo que están interesados. La revista se centraba en la actualidad y tenía aspectos destacados como las entrevistas y el tema de salud de la doctora María, entre otros.





¿Es una experiencia muy distinta escribir para la revista y preparar tus libros?





Sí, totalmente distinta. Cuando redactas un artículo o realizas una entrevista, sabes las preguntas que debes hacer y el tema a redactar, pero en los libros, ¡te lo tienes que inventar! Es algo más complicado porque tienes que acordarte de muchas cosas, por ejemplo, dónde dejó el móvil, cómo iba vestida, etc. También tienes que describir cómo van a ser los personajes, qué quieres destacar de la historia, dónde va a transcurrir, etc., y eso requiere de mucho ingenio, imaginación y habilidad en la escritura.





¿Te planteas nuevos desafíos profesionales de cara al futuro?





Sí, este año tengo ganas de saber qué desafíos me depara la vida. A lo largo de estos más de 20 años, he podido hacer diversos tipos de trabajos, porque el campo de copy es muy amplio. Tanto es así que he adaptado varias tesis a profesores y periodistas con la norma APA para su posterior publicación. He realizado guiones para vídeos, he transcrito de voz a texto y, entre otras cosas, he corregido muchos textos y novelas, pero no cierro las puertas a nada. Estoy en una etapa de mi vida en la que quiero descubrir otras facetas y ver de lo que soy capaz de hacer. Me encanta descubrir nuevos retos y aprender cosas nuevas cada día.