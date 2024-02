Enric Subirats Bayego desarrolla herramientas como la atención plena o las habilidades sociales en ‘El bienestar, pistas para alcanzarlo según la ciencia’

CÍRCULO ROJO.- Enric Subirats Bayego lleva más de veinte años escribiendo libros de medicina. Para escribir El bienestar, pistas para alcanzarlo según la ciencia tuvo que estar cerca de dos años revisando estudios científicos sobre el tema.

Publicado por la editorial Círculo Rojo, el autor destaca de su libro que se describen los condicionantes del entorno físico y social que intervienen en el bienestar, así como los factores personales. Luego, se desarrollan los principales factores que condicionan la salud física (nutrición, forma física, sueño y medidas preventivas) y mental (inteligencia emocional) y se describen algunas herramientas que también pueden mejorar el bienestar (atención plena, habilidades sociales, hábitos, aprendizaje, gestión del tiempo) para finalizar con algunos ejemplos de experiencias que pueden producir bienestar.

Orientado a todos los que quieran disfrutar el proceso de vivir, no pretende ser un texto de autoayuda, sino que tiene formato de libro para consulta. Cada capítulo finaliza con un resumen de los conceptos claves.

Sinopsis "¿Qué sabemos acerca del bienestar y la satisfacción con nuestra propia vida? Esta revisión pretende resumir una serie de conocimientos aportados hasta la actualidad, desde un punto de vista lo más científico posible, evitando al máximo las opiniones propias.

Se redactó durante el confinamiento provocado por la pandemia de la COVID-19, al reflexionar acerca del elevado porcentaje de tiempo que nuestra educación escolar había dedicado a proporcionarnos conocimientos muy interesantes, pero que utilizaríamos poco en nuestra vida (logaritmos, análisis sintáctico...) en comparación con el escaso porcentaje de tiempo dedicado a prepararnos para alcanzar una vida con el máximo bienestar posible, manejando las adversidades de la mejor manera.

No pretende ser un texto de autoayuda, aunque puede ser de utilidad en algunos aspectos de nuestra vida, y quizá estimule a vivir de otra manera y tener una existencia diferente.

Tiene formato de libro de texto, por lo que su lectura puede resultar densa, siendo mejor utilizarlo como libro de consulta que leerlo de un tirón como una novela. Cada capítulo finaliza con un resumen de los conceptos clave.

Las referencias bibliográficas (2352) que fundamentan cada apartado se citan, generalmente, al principio, sin ánimo de ser exhaustivas.

Antes de exponer la revisión, se reflexiona sobre qué cosas podemos conocer y cuáles no. Y sobre nuestro lugar en el universo, pues una lección de humildad siempre ayuda".

Autor Enric Subirats Bayego es doctor cum laude en Medicina y Cirugía, licenciado en Humanidades y guía de montaña.

Ha desarrollado su actividad profesional como director asistencial y jefe del Departamento de Medicina del Hospital Internacional de Cerdanya (Pirineo Oriental) y director de la Cátedra de Medicina de Montaña y del Medio Natural y de Simulación Clínica de la Universidad de Girona.

Ha realizado más de 200 publicaciones en revistas médicas nacionales e internacionales, destacando los libros Medicina de montaña y del medio natural. Basada en evidencias (Ed. Médica Panamericana) y Mountain and Wilderness Medicine. Evidence Based (Ed. McGraw Hill).

Actualmente, codirige el «International Diploma of Mountain Medicine», homologado por las comisiones médicas de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA), la Comisión Internacional de Socorros Alpinos (CISA-ICAR) y la Sociedad Internacional de Medicina de Montaña (ISMM).

Le gusta la placentera sensación de libertad que se siente paseando por la montaña, ya sea caminando, corriendo, escalando o esquiando; por esto practica la mayoría de las actividades de montaña: senderismo, alpinismo, escalada, esquí en sus diversas modalidades y carreras de montaña, y ha competido en maratones de montaña (Aneto, Mulleres…) y carreras de esquí de montaña (Patrouille des Glaciers…). Ha realizado travesías y actividades de montaña en los Pirineos, Alpes, Sáhara, Hoggar, Laponia, Islandia y Groenlandia. Piensa que los deportes de montaña ayudan a las personas a sentirse relativamente confortables ante las incertidumbres de la vida, y además las sitúan en su lugar curando el exceso de ego.

Otro ingrediente imprescindible de su vida es la música, y parte de su tiempo libre lo dedica a tocar el violín en una orquesta no profesional.