Oposiciones y exámenes en riesgo por el aumento de fraudes electrónicos, una solución española al rescate

El fraude electrónico en los exámenes aumentó más de un 300% en el año 2023. La empresa española ExamenSeguro.com ofrece la formación y los equipos para detectar a los tramposos Nano pinganillos indetectables al ojo humano, cámaras ocultas en gafas o móviles camuflados en la ropa forman parte del día a día de las universidades, centros de exámenes y oposiciones. La pericia tecnológica facilita a los alumnos aprobar lo que debería suponer años de estudio.

Esta actividad fraudulenta cuenta con la complicidad de empresas y particulares que se anuncian en internet para facilitar las respuestas al alumno mediante dispositivos inalámbricos, lo que ha despertado la preocupación del profesorado ante un problema que no deja de crecer. "Durante el 2023 las universidades han triplicado el número de peticiones de asesoría, es casi una llamada de socorro", manifiesta Carlos Cortés, CEO de ExamenSeguro.com, la empresa española especialista en barridos electrónicos que ha diseñado una solución integral para blindar las aulas ante este tipo de engaños.

Los equipos utilizados para copiar en los exámenes usan frecuencias, las frecuencias dejan un rastro, los detectores lo identifican y así se encuentran los equipos prohibidos. Esta es la base que permite a Examenseguro.com implementar un protocolo basado en la formación y en la tecnología que garantiza el fin del fraude electrónico. La empresa española utiliza los mismos detectores de frecuencia que se emplean en los barridos electrónicos más complejos, pero con un funcionamiento y prestaciones adaptados al contexto de los exámenes.

La falta de medios para combatir este fraude pone en peligro el prestigio de la docencia española, que urge de formación y especialistas que orienten en la solución a este problema.

La clave del éxito de esta compañía está en la formación gratuita que ExamenSeguro.com ofrece al profesorado para que pueda detectar y operar en primera persona los equipos que descubren el fraude.

El resultado: detectores portátiles profesionales pero muy económicos, que identifican claramente cualquier transmisión y que son usados de manera discreta y autónoma por el mismo personal del centro. Una solución moderna, legal, efectiva y que no usa inhibidores ni vulnera derechos.

"Era urgente y necesario diseñar una respuesta adecuada a este gravísimo problema, y había que hacerlo desde la experiencia y la profesionalidad necesaria. No podíamos permitirnos parches o falsa sensación de seguridad", afirman desde ExamenSeguro.com, que en su apuesta por una educación de calidad, ofrece los equipos y la formación necesaria a todo tipo de instituciones educativas de manera completamente gratuita.

¿Qué es ExamenSeguro.com?

Examenseguro.com es una empresa española que nace con la intención de ofrecer una solución real y efectiva a los fraudes en exámenes. Formada por un equipo de expertos en contramedidas electrónicas, adapta la última tecnología diseñando un protocolo integral para blindar las aulas ante las trampas. Con una misión clara: premiar el esfuerzo y apostar por una educación de calidad.

Vídeos

Cómo Detectar Pinganillos, cámaras y móviles en un examen. www.examenseguro.com