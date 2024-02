Euskadi es un territorio atractivo para la inversión en ciberseguridad gracias a la colaboración público-privada y a la existencia de un ecosistema de referencia 

Es una de las conclusiones del informe presentado en la Jornada "Euskadi Digital segura: un ecosistema referente en Europa" organizada por GAIA, Cybasque y Gobierno Vasco a través de SPRI Euskadi se presenta como un territorio atractivo para la inversión en ciberseguridad, con varias iniciativas de colaboración público-privada y un entorno fiscal favorable, según se desprende de la tercera edición del Libro Blanco de la Ciberseguridad en Euskadi que se ha presentado hoy en Bilbao en la Jornada "Euskadi Digital segura: un ecosistema referente en Europa", organizada por la Asociación de Industrias de Conocimiento y Tecnología (GAIA), la Asociación de empresas de ciberseguridad de Euskadi (Cybasque) y el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, a través de SPRI.

De dicho informe se deduce también que el futuro de la ciberseguridad industrial en Euskadi se vislumbra "prometedor" y su consolidación se basa en seguir apostando por un "sólido y colaborativo compromiso entre las instituciones públicas y privadas, ingredientes necesarios para consolidarse como un hub en ciberseguridad industrial de reconocimiento internacional".

Efectivamente, Euskadi cuenta con un ecosistema robusto en lo que a instrumentos de apoyo a las empresas se refiere, en donde tanto la ciberseguridad como sus empresas disponen de un papel claramente protagonista. Este apoyo institucional diferencial en ámbitos temáticos específicos como el I+D, la innovación, el emprendimiento, la internacionalización, o el acceso a financiación entre otros, se erige como clave a la hora de favorecer al crecimiento y fortalecimiento de las empresas que conforman el ecosistema de ciberseguridad de Euskadi.

En este sentido, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente va a seguir avanzando, a través de SPRI, en su estrategia de favorecer el incremento y mejora de la ciberseguridad del tejido empresarial gracias, entre otros, al programa que este año dispondrá de un mínimo de 3,5 millones de euros.

La Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital del Gobierno, Estíbaliz Hernáez, y el Presidente de la Asociación de empresas de ciberseguridad de Euskadi (Cybasque), Xabier Mitxelena, han dado cuenta en rueda de prensa previa a dicha Jornada de la situación actual de la ciberseguridad empresarial en Euskadi.

Principales conclusiones del Libro Blanco

Así, entre otras conclusiones del Libro Blanco, en lo que se refiere al ecosistema de ciberseguridad del territorio, Euskadi sobrepasa significativamente el número de empresas de ciberseguridad por millón de habitantes en comparación tanto con España como Europa. Concretamente, Euskadi supera las 79 empresas de ciberseguridad por millón de habitantes, mientras que en el caso de España y Europa esta cifra se sitúa en 28 y 22,8 empresas por millón de habitantes respectivamente. Este dato sitúa a Euskadi como una de las regiones de la Unión Europea con mayor concentración de empresas de ciberseguridad, erigiéndose como una de las más activas a nivel europeo dentro de este ámbito.

En lo que se refiere al ámbito de startups, el número de total de nuevas empresas emergentes dedicadas a la ciberseguridad superan el medio centenar (59), y están orientadas a diferentes ámbitos como pueden ser Cloud, protección de datos, gestión de identidades y accesos, infraestructuras, entre otros.

Por otra parte, el ecosistema de ciberseguridad de Euskadi destaca por su diversidad, al disponer de una amplia gama de agentes especializados lo que le convierte en un entorno muy heterogéneo. Este hecho hace de Euskadi un territorio autónomo para poder abordar proyectos de ciberseguridad de forma integral. Euskadi cuenta, entre otros, con Centros Tecnológicos, Universidades, Integradores/Consultores, distribuidores/mayoristas, o fabricantes a nivel local, permitiendo cubrir por lo tanto todos los diferentes eslabones de la cadena de valor del sector de la ciberseguridad

En otro orden de cosas, el informe pone de manifiesto que persiste una brecha considerable entre la oferta y la demanda de profesionales en el sector y que, a pesar de encontrarse con una oferta cada vez mayor en cuanto a profesionales, esta no crece a un ritmo suficiente como para abastecer a esta industria.

En este sentido, algunos de los esfuerzos que se realizan para la promoción del talento especializado van en la línea del ámbito educativo, en el que las diferentes universidades de Euskadi están tratando año tras año de adaptar, mejorar e incluir nuevos estudios; al tiempo que en el ámbito empresarial se está capacitando a personas trabajadoras para reorientar su carrera profesional hacia el ámbito de la ciberseguridad, a través de la dotación de nuevas habilidades y competencias; y la atracción de talento de fuera de la CAPV, gracias a la evidencia de Euskadi como un país con notable potencia en el sector.

Informe: Caracterización del sector de la ciberseguridad en Euskadi

Esta mañana también se ha presentado el informe "Caracterización del sector de la ciberseguridad en Euskadi", que realiza un análisis de la situación actual y futura del sector con el fin de poder identificar las necesidades de empleo y cualificación de las empresas vascas.

Tal y como ha subrayado el presidente de Cybasque, Xabier Mitxelena, "la ciberseguridad es uno de los sectores con mayor proyección profesional y, si bien Euskadi se posiciona en la cabeza de la ciberseguridad europea en cuanto a infraestructura y personal, tenemos un desafío cada vez más presente: la brecha de talento. A este respecto, el conocimiento del estado del sector es imprescindible para tomar las medidas necesarias, entre ellas: inversión, innovación y cambio cultural", ha dicho.

Así, algunas de las conclusiones del informe de Cybasque destacan que:

El objetivo de la "Estrategia para la Transformación Digital de Euskadi 2025" es de alcanzar 300 nuevas empresas especializadas en ciberseguridad, IA, computación cuántica, visión artificial, blockchain, IoT, realidad aumentada, big data, robótica, etc. lo que implica la necesidad de profesionales en la materia.



Pese al crecimiento de usuarios TIC, en 2022 decreció un 5% la cifra especialistas en TIC. Es, por tanto, necesario poner el foco en la escasez de expertos digitales avanzados ya que dificulta las perspectivas del crecimiento del país.



Según previsiones de contrataciones en el sector privado de Euskadi, la demanda de perfiles de educación superior predomina sobre el resto de perfiles. Si bien todas las universidades de Euskadi están alineadas con las necesidades de ciberseguridad y ofrecen diferentes másteres en este ámbito e incluso un Grado, la amplitud del sector y de conocimientos necesarios requerirá de otras alternativas.



Así, en el caso de la brecha de profesionales que presenta el sector de la ciberseguridad, las empresas tendrán que buscar o reciclar talento interno hacia esos puestos, o contratar profesionales que no sean de estudios superiores pero encajen en equipos distribuidos en cuanto a experiencia y cualificaciones. En este sentido, desde Cybasque subrayan que también la FP en Euskadi está alineada con las necesidades existentes.



Por otra parte, el informe recoge que se busca un sector con profesionales cualificados y expertos en la materia, por lo que se debe poner el foco en crear y retener perfiles con estudios superiores, y en la certificación de los profesionales. Además, se constata que existen capacidades que no están siendo del todo aprovechadas por el tejido productivo.

Xabier Mitxelena ha subrayado que "tenemos que tener muy claro que en el mundo digital vamos a convivir con ciberataques de manera permanente. El cibercrimen es la tercera economía del mundo y se prevé alcance en 2025, o incluso antes, los 10,5 trillones de dólares. Cada minuto se producen más de 1.000 ciberataques automatizados de secuestro de datos".

En este sentido, ha recordado que Cybasque nació con el objetivo de establecer un vínculo de colaboración público- privado que ayude a las empresas, y a la sociedad, a construir infraestructuras, productos y servicios resilientes, "que sean competitivos y que puedan sortear el impacto de los ciberataques. Juntos somos más fuertes y nuestras iniciativas están orientadas a crear un futuro digital de primera línea siendo un referente a nivel europeo. Para conseguirlo -ha concluido-, además de invertir en servicios y herramientas de ciberseguridad, debemos trabajar conjuntamente para dar respuesta a las necesidades de empleo y cualificación de las empresas vascas poniendo el foco en crear y retener los perfiles profesionales necesarios. Con este informe hemos hecho una ‘foto’ de cómo estamos. Ahora toca seguir trabajando para adoptar las medidas necesarias", ha concluido.

Jornada "Euskadi Digital segura: un ecosistema referente en Europa"

La Jornada tiene lugar en la sede de GAIA, en el auditorio de Bilbao Berrikuntza Faktoria (BBF), y, tras la apertura de la jornada a cargo del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, y de las citadas presentaciones del Libro Blanco, por parte de SPRI, del "Informe de Caracterización del sector de la ciberseguridad en Euskadi", de la mano de Cybasque, y otra vez desde SPRI los servicios y programas de apoyo a la ciberseguridad empresarial, se desarrollan dos mesas redondas de media hora cada una, la primera sobre la ciberseguridad en la industria, con representantes del Gobierno Vasco y de las empresas MB Sistemas y Secure&IT, y la segunda sobre el entorno regulatorio, con la presencia de representantes de Merytronic y Orbik Cybersecurity.