Las herramientas de Desarrolla para perfeccionar la gestión de las emociones en el ámbito laboral

El bienestar laboral es un factor clave para retener talento y conseguir un alto nivel de productividad.

En este sentido, cuando los empleados se sienten valorados y respetados, desarrollan un compromiso mayor con su trabajo. Además, las empresas que promueven estos valores resultan más atractivas para quienes buscan iniciar o desarrollar una carrera profesional. Actualmente, ha cambiado el paradigma, las personas ya no quieren "vivir para trabajar, sino trabajar para vivir", sobre todo la población más joven. Un buen medidor del bienestar laboral es el absentismo, en ese sentido el último estudio realizado por The Adecco Group Institute ofrece datos reveladores, la tasa de absentismo en España para el segundo trimestre de 2023 vuelve a crecer y ahora es del 6,7%. Esta cifra ha aumentado 0,2 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre de 2023 y 0,2 puntos porcentuales también con respecto al mismo periodo del año anterior. Desarrollar políticas de bienestar en las empresas no solo influye en la atracción y retención de talento sino también en la reducción de las tasas de absentismo laboral.

Ahora bien, para conseguir buenos resultados en este sentido es necesario ofrecer distintas herramientas. A propósito de esto, la consultora Desarrolla organiza talleres para perfeccionar la gestión de las emociones, sesiones de mindfulness para empresas y otras actividades que contribuyen al crecimiento de una organización.

Taller de autogestión emocional para empresas Al gestionar emociones de una manera adecuada, una persona puede enfrentar distintas situaciones que se dan a diario tanto en el ámbito laboral como en el personal. En parte, se trata de tomar conciencia de la relación que existe entre los pensamientos, las acciones y las emociones para poder desarrollar estrategias que ofrezcan resultados positivos. Desarrollar una adecuada conciencia emocional ayuda a que las personas se sientan más seguras de sí mismas, les ayuda a priorizar y a tomar mejores decisiones, además de contribuir a su desarrollo personal.

En una empresa, esto puede mejorar la gestión de situaciones de conflicto y provocar una mayor satisfacción en los trabajadores. En particular, los talleres de autogestión emocional que ofrece Desarrolla también pueden repercutir positivamente para dar un mejor servicio de atención al cliente y conseguir un aumento en las ventas.

Esta actividad es práctica y se puede realizar online o presencial y se desarrolla a través de dinámicas, roleplays y distintas herramientas de reflexión que ofrecen nuevas alternativas a múltiples comportamientos y actitudes. Para ello, los profesionales de esta consultora facilitan lecturas y ejercicios para practicar entre las diversas sesiones.

Cuando una persona puede identificar, entender y regular sus emociones mejora tanto el autoconocimiento como la autoestima. Además, se optimizan las relaciones interpersonales, la productividad y la salud laboral. Esto resulta particularmente útil para quienes buscan desarrollar su capacidad de influencia y liderazgo.

Sesiones de mindfulness Desarrolla ofrece sesiones de mindfulness para empresas. Esta capacidad, también llamada atención plena, permite estar de manera consciente en el momento presente. De este modo, es posible aumentar la concentración en las responsabilidades diarias y ser más productivos. Al mismo tiempo, se desarrolla un aprendizaje para gestionar el estrés, disminuir la ansiedad y mejorar el bienestar emocional.

El programa de mindfulness de Desarrolla se realiza en 8 sesiones de entre 60 y 90 minutos en vivo, y también se puede realizar online o presencial. Con el apoyo de estos profesionales, los empleados pueden aprender a desarrollar su conciencia y su capacidad de atención plena. Además, se busca que todos los participantes gocen de bienestar emocional. En este caso, también se facilitan materiales de lectura y vídeos para reforzar esta actividad entre sesiones.

Con el apoyo de Desarrolla, una empresa puede ofrecer distintas herramientas para mejorar la gestión de las emociones de sus empleados. Así, es posible que una organización tenga éxito a la hora de retener talento y aumentar su productividad.