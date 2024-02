Motivos por los que optar por los depósitos de agua potable de ClauniCanarias

Los depósitos de agua potable fabricados en hormigón están en auge, porque se pueden diseñar con cualquier especificación de altura, profundidad o ancho. También es una opción muy económica y duradera para almacenar este líquido, aunque tampoco deja de tener sus inconvenientes con el paso del tiempo.

Los más comunes son la aparición de fisuras por mala ejecución de la obra, imperfecciones del material o la colada, filtraciones o pérdida de estanqueidad. Asimismo, el contacto del agua con el hormigón que no está debidamente protegido puede generar procesos químicos, debido a la acción abrasiva del agua.

La impermeabilización por cristalización de los depósitos de agua Como respuesta a los frecuentes problemas que tienen los depósitos de agua construidos con hormigón, la empresa ClauniCanarias tiene su exclusivo Sistema Penetrón. Se basa en la impermeabilización por cristalización, la cual funciona gracias a una fórmula exclusiva. Esta contiene agentes químicos que penetran en las grietas, micro grietas y extensiones capilares del hormigón. Esa penetración se logra mediante un efecto de ósmosis, movimiento Browniano y la reacción de partículas secas.

Los elementos activos de la fórmula reaccionan al entrar en contacto con los compuestos químicos del hormigón, formando cristales insolubles. Estos cristales tapan u obturan grietas, vacíos y poros de hasta 0,5 milímetros en el interior de la estructura. Esas partículas de cristal, impiden a las moléculas de agua u otros líquidos corrosivos atravesar el hormigón.

Otro efecto muy conveniente de este innovador producto sobre los depósitos de agua es que no impide el paso del aire, permitiendo al hormigón ‘respirar’. Eso evita la acumulación de presión de vapor en aquellos reservorios que se encuentran sellados. Los químicos de Penetron llegan hasta lo más profundo del hormigón, sellándolo completamente.

Ventajas de la impermeabilización por cristalización Los profesionales de la firma ClauniCanarias aclaran que Penetron no es una solución de impermeabilización superficial o hidrofugantes, como las alternativas más tradicionales. El producto se añade a la mezcla de cemento en el momento de su fabricación, de manera que se integra al hormigón para siempre. Además de reducir la permeabilidad, aumenta su resistencia a la acción de agentes químicos como los carbonatos, cloruros, sulfatos y nitratos.

La impermeabilización por cristalización que ofrece Penetron no se desgasta, perfora o desgarra, ni siquiera con el paso del tiempo. Una vez aplicado, incrementa la resistencia a la compresión, propia de este tipo de material de construcción. Otra ventaja importante es que no es tóxico, por lo que resulta ideal en depósitos de agua para el consumo humano o animal.

Un elemento importante que ha llamado la atención de arquitectos y constructores es que es un producto muy económico. El sellado por cristalización es menos oneroso que el uso de membranas, paneles de arcilla, bloqueadores de poros o recubrimientos con productos químicos. Además, es más eficaz y duradero que las otras opciones.