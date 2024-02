Control volumen y brillo del pelo, con el tratamiento intensivo de Keratin Europa

Uno de los problemas más comunes relacionados con el cabello es el frizz, razón por la cual muchas personas continuamente buscan productos que les ayuden a controlar el volumen y les permitan lucir una melena brillante y sana.

Visto desde una perspectiva comercial, existe una excelente oportunidad de negocio en el mercado de los tratamientos antifrizz. Sin embargo, generalmente, se piensa que desarrollar productos de este tipo requiere enormes inversiones, entre otras cosas para construir laboratorios y contratar expertos que elaboren las fórmulas. Todo esto suele disuadir a muchos potenciales emprendedores de crear su propia marca.

No obstante, la realidad es que en hoy en día crear e impulsar una línea de productos para el cuidado del cabello es una tarea relativamente sencilla, siempre y cuando se cuente con aliados estratégicos y de confianza como Keratin Europa. Esta empresa se dedica a apoyar a marcas de terceros suministrándoles distintas fórmulas capilares, incluyendo tratamientos intensivos para el control volumen y brillo.

Distintas presentaciones de proteínas El catálogo de tratamientos de dicha empresa es bastante amplio e incluye fórmula base madre, reposición de aminoácidos, alisados veganos, entre otros. Pero, concretamente en lo que se refiere a los tratamientos intensivos para el control volumen y brillo, los productos estrellas son las proteínas, en sus distintas presentaciones.

En ese sentido, Keratin Europe señala que uno de los tratamientos más solicitados es la proteína líquida, que se caracteriza por su practicidad, ya que es de fácil y rápida absorción a nivel cuticular. Este producto actúa de manera intensiva para el control del frizz, ayudando a disminuir el volumen excesivo en cabellos maltratados y con encrespamiento indeseado. Está diseñado específicamente para las cabelleras naturalmente lisas.

Proteína en crema De igual manera, Keratin Europa ofrece proteínas en crema, que es un método de fácil aplicación y que, además de ayudar con el control volumen, disciplina los cabellos opacos al aportarle los nutrientes perdidos.

Gel con ácido hialurónico y áloe vera Por otra parte, Keratin Europa también cuenta con proteínas en gel. En este caso destaca que no se trata de un aceite y que se trata de un cóctel elaborado a base de áloe vera, frutos rojos europeos y ácido hialurónico. También es rico en ácido glutámico, vitaminas, ácido aspártico, aminoácidos y cisteína. Todos estos ingredientes contribuyen a retener la humedad y evitar el encrespamiento.

La mayor ventaja de esta fórmula es que genera resultados inmediatos actuando como relleno molecular, dado que reconstruye el cabello a nivel del córtex interior. Esto mejora la estructura de las fibras capilares dañadas y las hace más fuertes y de apariencia sana.

Ingredientes orgánicos En otro orden de ideas, es importante señalar que Keratin Europa desarrolla todos sus tratamientos con ingredientes orgánicos y garantiza que son libres de formol y el formaldehído.

Por último, es necesario precisar que la empresa no solo se encarga de crear y proveer tratamientos capilares a otros negocios, sino que también ayuda a impulsar nuevos emprendimientos, ofreciendo asesorías para la creación de marcas.