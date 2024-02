Stefano Giorgi enseña en 'El constructor de sueños' que llegar a ser feliz es posible, pero solo depende de uno mismo

Círculo Rojo.- Las casualidades no existen. Todo pasa por algo. Hay que intentar encontrar en la vida mensajes de esperanza y tener la certeza de que La Energía de la Creación puede ayudar a cambiar y evolucionar la actitud al enfrentar las adversidades en los momentos más complejos; a pesar de todo, hay que creer sin nunca dudar en los sueños. Eso es lo que Stefano Giorgi quiere enseñar en El constructor de sueños, que todo es posible y se puede conseguir si se cree en uno mismo y en sus sueños.

El autor ha encontrado la inspiración en su propio concepto del amor, entendido como energía creativa que madura la conciencia día tras día. Y dedica este libro "a todos los que no pierden la esperanza en su existencia, a quienes desean ser felices y conscientes, a los que luchan por alcanzar sus anhelos y metas".

Stefano Giorgi también recomienda que se debe buscar la empatía con toda la creación y se debe ir más allá de lo que parece. Pues la única manera de conseguir las metas es ser conscientes de que todo puede suceder y tomar una actitud positiva ante ello, sin desanimarse ante las adversidades.

Sinopsis "La historia de Ester es la que cada uno de nosotros puede encontrarse viviendo. Desde la búsqueda de sí mismo hasta las dificultades para hacer cuadrar las cuentas de la propia existencia. Los acontecimientos y circunstancias que caracterizan el transcurrir de la vida enmarcan un camino que hay que afrontar para la realización de nuestros proyectos y deseos. No hay descuentos ni medias verdades que puedan eximirnos de nuestro camino a medida que pasa el tiempo, en el que estamos llamados por nuestra conciencia a darnos respuestas concretas y creíbles. En el mundo de Ester, cada cual puede encontrar el suyo porque los valores y aspiraciones encerrados en su microcosmos son los mismos que los de una realidad común y universal".

Autor Stefano Giorgi, nacido en 1956, es un médico jubilado apasionado por la escritura. Autor de numerosos ensayos, obras de teatro y novelas, se define como un escritor introspectivo con el deseo de implicar emocionalmente al lector a través de los protagonistas de sus novelas.