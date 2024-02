Elite Innovation HUB obtiene 1 millón de euros para impulsar la IA aplicada a la PYME española por parte de Club de la Pyme

Con sedes en Madrid, Boston y Abu Dabi, Elite Innovation Hub ha presentado en el Foro Económico de Davos su apuesta por posicionarse a la vanguarda en la innovación de IA para ofrecer soluciones personalizadas a empresas Elite Innovation Hub, el campus de IA con sedes en Madrid, Boston y Abu Dabi que tiene el objetivo de proporcionar soluciones personalizadas a pymes, startups, gobiernos y corporaciones mediante la construcción de la arquitectura técnica de la inteligencia artificial, ha recibido una inversión de 1M de € por parte de Club de la Pyme, el primer club de servicios globales 360º para empresas y profesionales.

Esta sinergia busca acelerar el desarrollo de startups innovadoras con proyectos de inteligencia artificial que ofrezcan soluciones a las necesidades reales de transformación digital, automatización de tareas, reducción de costes y mejora de la productividad por parte de autónomos y PYMEs.

"Esta inversión será un pilar fundamental a la hora de hacer más eficiente el servicio que prestan las asesorías a las pymes y despachos profesionales. La aplicación de la IA al desarrollo de productos y servicios será clave para que despachos, pymes y autónomos mejoren la productividad de sus entornos laborales y aumenten su competitividad", declara Miguel Espina, CEO de Elite Innovation Hub.

Elite Innovation Hub se presentó oficialmente en el pasado Foro Económico de Davos, y busca posicionarse a la vanguardia de la innovación, utilizando la última tecnología para resolver problemas complejos y brindar ventajas competitivas. Con un equipo internacional y multidisciplinar de ingenieros especializados en IA predictiva y generativa, la consultora crea soluciones de futuro diseñadas a medida y ofrece apoyo global para los retos más importantes del presente.

Mediante auditorías de innovación, gestión estratégica y externalización del I+D+I, Elite Innovation Hub analiza el estado de las empresas a nivel tecnológico y digital para desarrollar las soluciones que más pueden aportar en la mejora de procesos, ahorro de costes, etc. A través de un análisis previo de las necesidades específicas de cada empresa, de un estudio de mercado y de los competidores, se construyen soluciones específicas para cada situación.

"En la actualidad hay muchas soluciones de inteligencia artificial para muchos sectores, pero en Elite Innovation Hub descartamos todas aquellas que den menos de un 10% de mejora de productividad. Si el porcentaje es inferior, el tiempo que se invierte en implementar y aprender el manejo de la herramienta no es suficiente para rentabilizar el coste que supone para la empresa", comenta el CEO de Elite Innovation Hub.

La adopción de la IA en España, lejos de cumplir las expectativas

La adopción de la IA por parte de las empresas españolas todavía está lejos de cumplir las expectativas necesarias para seguir el ritmo de los competidores europeos. Así, un reciente estudio elaborado por EY para Microsoft sobre la situación real de las empresas europeas en relación con la adopción de la IA reveló que la mayoría de las empresas españolas cuenta con proyectos piloto de Inteligencia Artificial (IA), pero sólo un 20% ha ido más allá de fases iniciales de pruebas de concepto, frente a una media del 32% en el resto de los países europeos participantes.

Precisamente, el sector de las PYMEs y de la asesoría se encuentra inmerso desde hace tiempo en un proceso de transformación digital, aunque todavía son más del 40% los despachos de abogados y asesorías fiscales que no han iniciado un proceso de digitalización de su negocio, según cifras del segundo Barómetro de la Asesoría elaborado por Wolters Kluwer. Este hecho supone un inconveniente que afecta al potencial de crecimiento de los despachos, así como una dificultad para las PYMEs a la hora de acceder a los servicios, que ofrecen de forma independiente y muchas veces dispar las más de 50.000 asesorías operativas en todo el territorio español.

"La popularización de los modelos de inteligencia artificial en los últimos años plantea nuevos e interesantes retos a las empresas en su estrategia de transformación digital, en la que buscan ganar eficiencia y ser más competitivas en un mercado en el que aquellos negocios y profesionales que sepan adoptar las mejores prácticas serán los que tengan más posibilidades de éxito", afirma Espina.