Festival de Clipmetrajes: 15 años de cortos que cambian el mundo

Abierto el plazo para participar en la XV edición del Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas El primer premio del concurso consiste en un viaje a la India para rodar un corto documental con total libertad creativa. La temática de esta edición se centra en la injusticia climática y la sostenibilidad. La fecha límite de presentación de los trabajos será el viernes 3 de mayo.

No todos los días se presenta la oportunidad de rodar un documental con total libertad creativa en la India, pero las personas que participen en la XV edición del Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas estarán un poco más cerca de lograrlo. Para participar sólo hace falta ser mayor de 18 años y grabar un corto, de máximo 1 minuto, cuyo contenido esté relacionado con la temática que se propone.

Con el lema 'La cara B del ser humano'el festival invita, en su XV edición, areflexionar acerca del grave deterioro medioambiental que produce la actividad del ser humano, sobre todo en los países más ricos, y que afecta, en mayor medida, a quienes menos lo han provocado.

La idea, según explica Miriam Pardo, la responsable del Festival, es "tomar conciencia de que una parte importante de nuestro bienestar y nuestra forma de vida (la cara A) repercute en el malestar de otras personas (la cara B)". La crisis medioambiental, relacionada con la producción y la explotación de los recursos naturales que provocan contaminación y residuos, está estrechamente relacionada con este doble comportamiento de las personas y tiene un impacto más profundo en aquellas que habitan en la cara B del mundo. "Pero podemos dar la vuelta a la moneda cambiando nuestros estilos de vida porque, aunque seamos parte del problema, también podemos ser parte de las soluciones", asegura Pardo.

La persona que, según el Jurado, muestre con mayor creatividad cómo se puede vivir de manera más sostenible y acabar con la injusticia climática, vivirá una experiencia única viajando a India para rodar su propio corto documental, junto a la realizadora Marieke Elzerman. Además, el ganador o ganadora del segundo premio, disfrutará, durante una jornada, del plató ciclorama de Estudio 35 con todo su equipamiento y medios técnicos, y de un producto Canon, que también recibirá el tercer clipmetraje premiado por el jurado.

El plazo límite para presentar los trabajos es el viernes 3 de mayo. Para más información, se pueden consultar el resto de los premios, los documentales ganadores de las ediciones anteriores y las bases completas en la web del Festival.

La XV edición del Festival de Clipmetrajes no sería posible sin la colaboración de Banco Santander, Canon, Fundación Parques Reunidos, Vorwaerts, Grupo Anaya, Estudio35, Intermedia Producciones, Fundación Reina Sofía, Alsea, ESCAC, ECAM, DOCMA (Asociación de Cine Documental), LENS (Escuela de Artes Visuales), Aulafilm.

Jurado Categoría general

Marieke Elzerman. Directora y realizadora

Aritz Lekuona. Responsable de Comunicación de ESCAC

Santiago Valera. Director y crítico de cine.

Lucía Tello. Doctora en Ciencias de la Información

